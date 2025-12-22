Policija razkriva podrobnosti napada na plaži Bondi, premier se opravičuje

Oborožena moška, ki sta domnevno izvedla enega najhujših terorističnih napadov v Avstraliji, sta med ljudi na začetku svojega smrtonosnega pohoda najprej odvrgla štiri eksplozivne naprave, a se na srečo niso sprožile, je pokazala policijska preiskava.

Kot poroča britanski BBC, je policija ugotovila, da sta 24-letni Naveed Akram in njegov oče, 50-letni Sajid Akram, ki je bil v napadu ubit, akcijo skrbno načrtovala več mesecev. Avstralski premier Anthony Albanese se je teden dni po dogodku opravičil javnosti ter se znova zavzel za zaostritev zakonodaje o sovražnem govoru in orožju.

Štiriindvajsetletnega osumljenca, ki ga je policija ranila, so že izpustili iz bolnišnice in je premeščen v zapor. Obtožen je 59 kaznivih dejanj, vključno s 15 umori in 40 poskusi umora ter terorizma. Oče in sin sta napad izvedla ob začetku praznovanja judovskega praznika hanuka, ko je bila na priljubljeni plaži Bondi v Sydneyju zbrana množica ljudi. V napadu sta ubila 15 ljudi in jih več deset ranila, 13 jih je še vedno v bolnišnici, njihovo stanje štirih je kritično, a stabilno.

Videoposnetki, ki so jih našli na njegovem telefonu, med drugim potrjujejo policijske domneve, da sta bila povezana s skupino Islamska država in da ju je vodila »nasilna ekstremistična ideologija«. Med posnetki je video, ki ju prikazuje, kako sedita pred zastavo Islamske države in podrobno opisujeta svojo motivacijo za napad v Bondiju ter obsojata »dejanja sionistov«, je poročala policija. Naveed v videoposnetku recitira odlomek iz Korana v arabščini, je policijsko poročilo povzel BBC.

Eden od posnetkov prikazuje par med usposabljanjem na območju, o katerem policija meni, da je v podeželskem Novem Južnem Walesu. FOTO: Reuters

Drugi videoposnetek domnevno prikazuje par med usposabljanjem na območju, o katerem policija meni, da je v podeželskem Novem Južnem Walesu. »Obtoženi in njegov oče sta ves čas posnetka vidna, kako streljata s puškami in se premikata na taktičen način,« so poročali s policije.

Posnetki videokamer so pokazali tudi, da sta dva dni pred napadom prišla na prizorišče, kjer sta nato izvedla smrtonosni pohod. Na posnetku je videti, kako izstopata iz vozila in hodita po brvi, na istem mestu, kjer sta se dva dni pozneje znašla in streljala na ljudi, je zapisala policija.

Kamere so ju posnele tudi nekaj ur pred napadom, ko sta zapuščal najeto stanovanje v predmestju Sydneyja Campsie, pri čemer sta nosila dolge in velike predmete, zavite v odeje. Po domnevah policije je šlo za strelno orožje in doma narejene improvizirane eksplozivne naprave, vključno z eno v obliki teniške žogice, in dvema zastavama Islamske države.

Zatem sta se odpeljala do plaže Bondi, kjer sta parkirala in namestila zastave na notranjo stran sprednjega in zadnjega stekla, vzela orožje in sta se sprehodila proti brvi, kjer sta izvedla napad. Tri doma izdelane cevne bombe in bombo s teniško žogico sta odvrgla, ko sta se približevala mostu, je njuno gibanje rekonstruirala policija, vendar niso eksplodirale. Peto eksplozivno napravo so pozneje našli v vozilu.

Napad, ki so ga oblasti že nekaj ur po tem označile za terorističnega, je sprožil razprave o ustreznosti zakonodaje o sovražnem govoru in orožju. Premier Albanese se je zavzel za zaostritev zakonodaje, da bi širjenje sovraštva in radikalizacijo otrok opredelili kot kaznivo dejanje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Ne bomo dopustili, da zmagajo teroristi, ki jih navdihuje Islamska država. Ne bomo jim dovolili, da razdelijo našo družbo, in to bomo skupaj premagali,« je dejal Albanese ter se opravičil judovski skupnosti in državljanom nasploh.

Avstralska vlada je po napadu naznanila vrsto reform na področju zakonodaje o lastništvu orožja in sovražnem govoru, pa tudi pregled dela policije in obveščevalnih služb. Prejšnji teden so napovedali tudi nacionalno shemo za odkup strelnega orožja, največjo od množičnega strelskega napada v Port Arthurju leta 1996, ki je terjal 35 življenj.

Vlada zvezne države Novi Južni Wales, v kateri je tudi Sydney, pa je napovedala obravnavo »najstrožje reforme na področju strelnega orožja v državi«. Omejili bodo število kosov orožja, ki jih ima lahko v lasti posameznik, in prepovedali teroristične simbole, vključno z zastavo Islamske države, ki je domnevno ideološko navdihnila oba napadalca.

Oblasti bi lahko po terorističnih napadih prepovedale večje javne shode za obdobje do treh mesecev. Okrepili naj bi tudi pooblastila policije v času protestov.