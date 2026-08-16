Znano je, kje je izbruhnil katastrofalni požar pri Omišu, vzrok zanj še ni znan

Po katastrofalnem požaru na območju Omiša je noč minila mirno, novih izbruhov ognja ni bilo, poroča hrvaški portal Index.hr. Gasilci so ponoči ostali na vseh požariščih, čez dan pa nadaljujejo sanacijo, predvsem na območju nad Omišem. Preiskovalci so ugotovili, da je ogenj izbruhnil v gozdu ob cesti pri Lokvi Rogoznici, nato pa ga je veter ponesel proti Omišu.

Včeraj sta bila na Hrvaškem tudi naš novinar Mirt Bezlaj in fotograf Leon Vidic. Tukaj si poglejte fotogalerijo.

»Vsa požarišča so bila ponoči mirna, novih izbruhov ni bilo, gasilci pa so na vseh lokacijah dežurali,« je za Hrvaški radio povedal glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković. Še v soboto zvečer je bilo ponekod opaziti odprt ogenj, ki pa je ponoči ugasnil.

Po prvih ugotovitvah hrvaškega državnega tožilstva (DORH) je požar izbruhnil 13. avgusta okoli 20. ure v gozdu ob cesti na območju Lokve Rogoznice. Zaradi močnega vetra se je nato hitro razširil proti Omišu. Ogenj je zajel približno 23 kilometrov dolg in poldrugi kilometer širok pas, pogorelo pa je okoli tisoč hektarjev površin, navaja Index.hr.

FOTO: Miroslav Lelas/AFP

V požaru je umrla ena oseba, več deset ljudi je bilo poškodovanih. Preiskovalci so odredili obdukcijo in analizo DNK, da bi ugotovili identiteto in vzrok smrti žrtve, ugotovili so, da je umrl 34-letna državljanka Bosne in Hercegovine, ki je v četrtek zvečer izginila v Stanićih pri Omišu.

Več kot 500 ljudi se je pred ognjem zateklo v morje

Nove podrobnosti, ki jih objavlja Jutarnji list, kažejo na dramatične razsežnosti požara. Več kot 500 ljudi je pred ognjem zatočišče poiskalo v morju, v njihovo reševanje pa so se poleg uradnih služb vključili tudi domačini z več kot 20 zasebnimi plovili.

Mario Popovac, eden od sodelujočih v reševalni akciji, je opisal, da zaradi gostega dima ljudi sprva niso mogli niti videti. Do njih so prišli tako, da so sledili njihovim klicem in krikom. Nekateri so v vodi čakali od 50 do 100 metrov od obale.

Popovac je v prvi vožnji na svoje plovilo sprejel 27 ljudi, med njimi sedem otrok, starih štiri ali pet let. Dejal je, da so bile prve reševalne akcije zaradi vetra, valov in gostega dima kaotične. »V njihovih očeh se je videl boj za obstanek in preživetje,« je opisal prizore in dodal, da so se številni domačini brez oklevanja vključili v pomoč.

FOTO: Leon Vidic

Poškodovanih na desetine objektov in vozil

Po podatkih splitsko-dalmatinskega župana Blaženka Bobana je ogenj zajel najmanj 58 stanovanjskih objektov, dve garaži, 36 vozil in 25 plovil, pa tudi priklopnike, motorno kolo in tovorni vozili. Podatki o škodi še niso dokončni, saj pristojne službe nadaljujejo popisovanje posledic.

Sprejemna centra v Omišu in športni dvorani Gripe v Splitu so medtem zaprli, saj se je večina evakuiranih že vrnila domov oziroma v turistične nastanitve. V hotelih v Tučepih je po zadnjih podatkih ostalo še 37 ljudi.

Na območju požara ekipe elektropodjetja postopoma ponovno vzpostavljajo oskrbo z elektriko, Rdeči križ pa še naprej zagotavlja hrano in pijačo prebivalcem ter ekipam na terenu.

Nekateri poškodovani ostajajo življenjsko ogroženi

Več poškodovanih zaradi hudih opeklin se še vedno zdravi v bolnišnicah v Splitu in Zagrebu. V splitskem kliničnem centru je bilo po podatkih, ki jih povzema Jutarnji list, sedem bolnikov z opeklinami, štirje med njimi na intenzivni negi in priključeni na respirator.

FOTO: Leon Vidic

Trije hudo poškodovani odrasli, ki so jih prepeljali v zagrebško Kliniko za travmatologijo, so prav tako življenjsko ogroženi, intubirani in na mehanski ventilaciji. V zagrebški Kliniki za otroške bolezni se zdravi tudi 17-letno dekle z opeklinami na približno četrtini telesa, ki je zaradi ogrožene prekrvavitve rok prestalo dva operativna posega.

Preiskujejo vzrok požara

DORH je odredil zaseg posnetkov nadzornih kamer z območja požara, podrobno snemanje pogorelega območja ter fotografiranje uničenih stavb in vozil. Na kraju, kjer je ogenj izbruhnil, so bili tudi izvedenci zagrebškega centra za kriminalistične in forenzične preiskave Ivan Vučetić, ki so odvzeli vzorce za nadaljnje analize.

Natančen vzrok požara za zdaj še ni znan. Župan Boban je opozoril, da je treba počakati na izsledke policijske preiskave in da za zdaj ni mogoče trditi, da je bil ogenj podtaknjen.

Razmere na požarišču so se medtem občutno umirile. Gasilci ostajajo na terenu in nadzorujejo pogorelo območje, saj bi se lahko zaradi vetra posamezna žarišča znova razplamtela.