Zombiji v ameriških velemestih

Trendovska U Street v ameriški prestolnici Washingtonu je znana po restavracijah mednarodnega slovesa in vse bolj zaželenih stanovanjih, minuli teden pa je bilo na vogalih 14. ulice mogoče opaziti kljub polarnemu mrazu pomanjkljivo oblečene ljudi, kot zamrznjene zaradi morilskih mamil. Samo mamilo fentanil v ZDA zahteva 1500 žrtev na teden, epidemija tega in drugih sintetičnih opioidov pa ni omejena na mestna središča, pustoši tudi na podeželju. Edino upanje je cepivo, ki so ga, kot upajo, izdelali na univerzi v Houstonu.