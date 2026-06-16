Stevanovićev obisk skrbi proevropsko Srbijo: Sprejet bo kot največji prijatelj

Na povabilo predsednice srbskega parlamenta Ane Brnabić se bo predsednik Državnega zbora Zoran Stevanović z delegacijo od danes do četrtka mudil na uradnem obisku v Srbiji. Stevanović naklonjenosti Srbiji nikoli ni skrival, zato bo pri predstavnikih oblasti toplo sprejet, v opoziciji pa jih ne preseneča, da predsednik slovenskega parlamenta ni našel časa zanje.

Prvi med enakimi v slovenskem parlamentu Zoran Stevanović se skupaj s poslancema Francem Breznikom (SDS) in Meiro Hot (SD) ter generalno sekretarko parlamenta Špelo Ocvirk mudi na tridnevnem obisku v srbski prestolnici.