Zoran Zaev danes tudi formalno odstopil s položaja premiera Severne Makedonije

Severnomakedonski premierje, kot je napovedal že oktobra, danes tudi formalno odstopil s položaja predsednika vlade. Za ta korak se je odločil, potem ko je EU oktobra lani sprejela odločitev o preložitvi začetka pristopnih pogajanj s Skopjem. Zaev je prevzel položaj predsednika skopske vlade leta 2017, ves svoj politični kapital pa je stavil na članstvo Severne Makedonije v EU in Natu. Po njegovem je Skopje doživelo v Bruslju veliko krivico, ker EU ni izpolnila obljub. Nad odločitvijo tedanjega vrha EU je bil razočaran, saj da je naredil zgodovinsko napako, ker so v Skopju izpolnili obveznosti in naredili vse, kar je bilo v njihovi moči.Spodbudnejši toni so tedaj prišli iz Nata. Generalni sekretarje Zaevu zagotovil, da postopek teče po načrtih. Njen pristop so že ratificirali v vseh državah članicah, zgodil naj bi se kmalu.Za zapustitev položaja premiera se je odločil, da bi prehodni vladi omogočil obdobje priprav predčasnih volitev, ki bodo aprila. V prehodni vladi bodo tudi ministri iz opozicijskih strank, vodil jo bo sedanji notranji minister. Volitve napovedujejo kot preizkus volje volivcev, ali želijo po Macronovi blokadi podpreti nadaljnjo proevropsko usmeritev države ali ne.