Zrcalna država, ki odseva prihodnost Brazilije

V Braziliji še nihče ni bil izvoljen za predsednika, ne da bi prej osvojil zvezno državo Minas Gerais.

Minas Gerais, druga najbolj naseljena med 27 brazilskimi zveznimi državami, je pogosto prezrta. Pa ne bi smela biti. Geografija in etnična sestava te zvezne države sta dobra ponazoritev celotne Brazilije. Na jugu se njeni gozdovi raztezajo vse do Ria de Janeira, na severu pa sušno zaledje sega do revne zvezne države Bahia. Na severozahodu leži Goiás, kmetijska velesila, kjer je tudi glavno mesto Brazilije, Brasília, na zahodu pa meji na bogati São Paulo. Več kot polovica od 21 milijonov prebivalcev Minas Geraisa se opredeljuje za temnopolte ali ljudi mešanega porekla, kar je približno enak delež kot na ravni celotne države. Ta zvezna država je najpomembnejše politično bojišče v Braziliji. Od leta 1989, ko so po 21 letih vojaške diktature izvedli prve demokratične volitve, še nihče ni ...