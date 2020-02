Žrtev »obveščevalnega udara stoletja« tudi Slovenija

V agresivni kampanji je ameriška vlada kitajski informacijski velikan Huawei obtoževala prav tega, kar je s pomočjo Crypto AG počela CIA. FOTO: Daniel Leal-olivas/AFP

FOTO: Arnd Wiegmann/Reuters

Skupno raziskava Washington Posta, Nemškega ZDF in Švicarske televizije SRF je razkrila, da sta bili ameriška obveščevalna služba CIA in nekdaj zahodno-, danes pa zgolj nemška obveščevalna služba BND skrivna lastnike švicarske družbe Crypto AG, od katere so, zanašajoč se na švicarsko nevtralnost med hladno vojno, drago šifrirno opremo kupile vlade več kakor 130 držav po vsem svetu med njimi tudi Jugoslavija in kasneje Slovenija.CIA in BND sta na račun prodaje šifrirne opreme služili milijone in z njimi financirali številne druge operacije, medtem ko sta z opremo Crypto AG prisluškovali tujim vladam, vojskam in obveščevalnim službam. Poročilo CIE Crypto AG hvali kot »obveščevalni udar stoletja«, situacijo pa cinično opiše rekoč: »Tuje vlade so drago plačevale ZDA in Zahodni Nemčiji, za privilegij, da sta najmanj dve tuji državi (morda pa celo pet ali šest) brale njihove najbolj skrivne komunikacije.«Dokumenti CIE razkrivajo, da je prav Crypto AG omogočila prisluškovanje ključnim svetovnim dogodkom. Med drugim so prisluškovali Iranski vladi med talsko krizo 1979, Združenemu kraljestvu sta CIA in BND posredovali podatke argentinske vojske med Falklandsko vojno, med ameriško invazijo leta 1989 je CIA prisluškovala Panami, leta 1986 pa Libijskemu voditelju Moamerju Gadafiju, ko je proslavljal uboj ameriških vojakov v bombnem napadu na disko v Nemčiji.BND se je zaradi strahov pred razkritjem iz Crypto AG umaknila konec devetdesetih let, ko je CIA odkupila njen delež in postala edina lastnica. S spornim početjem je nadaljevala vsaj do srede leta 2018, ko je Crypto AG prodala drugim lastnikom. CIA in BND razkritja nista komentirali, a tudi ne zanikali.Med državami, ki so kupile opremo sicer ni bilo Sovjetske zveze in Kitajske, ki v nevtralnost Švice nista nikdar povsem verjeli, so jo pa uporabljale vlade širom latinske Amerike, Indija, Pakistan, Libija, številne evropske države, tudi Vatikan, kljub sumom o nepravilnostih, pa zelo dolgo tudi Iran.Šifrirna rešitev podjetja Crypto AG pa je še vedno na spisku odobrenih šifrirnih rešitev Urada vlade za tajne podatke republike Slovenije. Vodja uradaje za Delo pojasnil, da je Crypto AG na spisku iz februarja 2019 le zato, ker so na novi spisek šifrirne rešitve preprosto prepisali iz starejšega. Zagotovil pa je, da šifrirne rešitve Crypto AG v slovenski upravi de facto niso več v rabi že vsaj osem let.Slovenija je opremo Crypto AG podedovala še iz Jugoslavije, da pa jo je v devetdesetih letih od tega podjetja tudi še kupovala, saj kot pojasnjuje Eršte zakona, ki bi to področje urejal do leta 2001 ni bilo, šele 2007 pa so izvedli prvo vrednotenje šifrirnih rešitev na katerem so za dokumente z oznako interno odobrili tudi rešitev podjetja Crypto AG. Dodaja pa, da dokler Slovenija ni postala članica NATA in Evropske unije, do bolj varne šifrirne opreme niti ni imela dostopa. Kljub temu je Eršte zatrdil, da je določeno nezaupanje do Crypto AG obstajalo, zaradi česar se, po njegovih besedah, te opreme ni nikdar uporabljalo za komunikacije z najvišjo ravnjo tajnosti.Eršte morebitne škode, ki jo je uporaba šifrirnih rešitev Crypto AG povzročila Sloveniji ni mogel oceniti, je pa zatrdil, da v zadnjih letih Slovenija uporablja v glavnem vrhunske šifrirne rešitve slovenskih proizvajalcev.Crypto AG je bil pred dvema letoma sicer prodan drugim lastnikom, ki zagotavljajo, da za vpletenost obveščevalnih služb v delovanje podjetja niso vedeli. Kljub temu, da dokumenti razkrivajo, da je zanj vedela Švica, pa je ta urgirala šele, ko so afero pričeli preiskovati novinarji. Prejšnji mesec je podjetju odvzela licenco za izvoz in začela s preiskavo.Slovenska vlada se na razkritje, da sta zavezniški Nemčija in ZDA vsaj desetletje z lahkoto prebirali številne državne skrivnosti, ni odzvala.