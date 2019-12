Žrtve drugega tržaškega procesa za CasoPound teroristi

»Junaki« nočne kronike

Jutri bo na Opčinah znova komemoracija v spomin nain, antifašiste, ki so jih fašisti na drugem tržaškem procesu obsodili na smrt. Komemoracije na strelišču potekajo vsako leto, jutrišnja bo ob 78-letnici. Sledil bo koncert TPPZ Pinko Tomažič v Prosvetnem domu.Obsojence so po nalogu sodišča leta 1941 ustrelili pripadniki fašistične milice. Kot je nedavno poročal Primorski dnevnik, je tržaška občina letos zmogla »drobcen korak naprej« in s podpisom sporazuma poverila upravljanje tega spomeniškega prostora pokrajinskemu odboru vsedržavnega italijanskega združenja partizanov A.N.P.I. in s tem tej organizaciji tudi uradno izročila ključ za dostop do spomenika ustreljenim.Tržaški neofašisti iz združenja CasaPound so, kot danes poroča tržaški tisk, reagirali s plakati, na katerih obsojence označujejo za teroriste. Njihova imena so na plakatu v primerjavi z izpostavljenimi besedami »teroristi«, »ne žrtve« in »ne mučeniki« zapisana z malimi črkami.Kot poroča italijanski Tristeprima, so se pripadniki te skrajno desne skupine, o kateri ne poročajo v politični rubriki, pač pa v rubriki kronike – med ekscesi –, v zavetju noči podali na lepljenje teh plakatov po Opčinah. In v Lonjerju, kot dodaja Primorski dnevnik.iz lokalnega odseka CasePound je danes objavil, da je bila odločitev o eksekuciji antifašistov leta 1941 »prava in legitimna« in dopisal, da »ni mogoče tolerirati, da se tistih, ki so sodelovali ali bili del terorističnih organizacij, kakršna je bila TIGR, še vedno spominjamo kot mučenikov svobode«.Nočno junaštvo članov CasePound in besede njihovega vodje z ne najbolj italijanskim priimkom je že obsodila senatorka. »Kar se dogaja, vzbuja grenkobo, saj se je naredilo veliko za pomiritev vzhodne meje, s ciljem sobivanja in celjenja ran, ki jih je zgodovina prinesla obema stranema. Razpiranje ran na tako nesmiseln način deluje kot izraz hotenja k vrnitvi v preteklost,« je zapisala.