Žrtve koronavirusa tudi živali

Luskavci so med najbolj tihotapljenimi ogorženimi živalskimi vrstami. FOTO: Prapan Chankaew/Reuters

Voditeljica državne službe za nadzor nad zaščito pravic in dobrobiti potrošnikov,, je – kljub temu da Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da ni nobenih dokazov, da bi domači ljubljenčki lahko prenašali virus – za novičarsko agencijo RIA potrdila, da v Moskvi izvajajo »veliko operacijo za popolno deratizacijo mesta in lov na divje in potepuške živali«.Borci za pravice živali so akcijo označili za »neumno, neznanstveno in kruto«, na neutemeljenost takšnih ukrepov pa je opozoril tudi virologMoskva slovi po veliki populaciji potepuških psov in mačk, vendar se je njihovo število v zadnjih letih zmanjšalo. Podobne akcije množičnega poboja potepuških psov so Ruske oblasti po številnih mestih izvajale tudi pred dvema letoma, preden je Rusija gostila olimpijske igre v Sočiju.Številna poročila o množičnih pobojih psov prihajajo tudi iz Kitajske, kjer naj bi že januarja lokalne oblasti po številnih vaseh prebivalcem naročile, naj pobijejo svoje domače živali.Strahove je še povečal primer psa, čigar rezultati testa okuženosti s koronavirusom kažejo »nizko pozitivnost«. Gre za prvi tovrstni primer, vendar pa hongkonški oddelek za agrikulturo opozarja, da ni za zdaj ni dokazov, da je pes okužen, saj bi lahko bil izid testa zgolj posledica okoljske kontaminacije, saj je bil z virusom okužen njegov lastnik.Kitajska je zaradi sumov, da bi se lahko virus na človeka prenesel iz divjih živali, prepovedala uvoz in prodajo divjačine. Na tržnicah v Wuhanu, kjer je virus prvič izbruhnil namreč za hrano in tradicionalno medicino prodajajo številne vrste divjih živali, med njimi ogrožene luskavce , ki so glavni osumljenci za izbruh virusa.Prepoved prodaje na Kitajskem bo najverjetneje znatno zmanjšala lov in preprodajo ogroženih živalskih vrst, zlasti po južni Aziji in Afriki.