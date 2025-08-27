Žrtve trgovinske vojne se ne dajo

V nadaljevanju preberite:

Obetavnejše je iskanje novih trgov. Vse od Azije do Afrike vlade spodbujajo podjetja k širitvi v tujino z izvoznimi skladi in raznimi spodbudami. Singapur in Južna Koreja na primer financirata mala podjetja pri iskanju priložnosti v Južni Aziji, na Bližnjem vzhodu in v Mehiki. Nekateri že preusmerjajo trgovino. Južnoafriški kmetje pošiljajo več pridelkov na Kitajsko in pritiskajo na EU, naj sprosti svoje predpise o zdravstvenih standardih za agrume. Lesotski izdelovalci oblačil, nekoč usmerjeni k ameriškim podjetjem, kot sta Gap in Levi's, se obračajo na regionalne kupce in preizkušajo povpraševanje v Aziji.