Žrtveni jagenjčki na kitajskem partijskem ražnju

Rek francoskega kritika in novinarja iz 19. stoletja Jean-Baptista Karra »plus ça change, plus c'est la même chose« je na Kitajskem tako razširjen, da so nekateri celo prepričani, da ga je izrekel starodavni modrec Konfucij. »Bolj ko se nekaj spreminja, bolj ostaja isto,« se trenutno nanaša na kitajski partijski sistem.Najnovejše spremembe na čelu pokrajine Hubei in v Uradu za vprašanja Hongkonga in Macaa namreč razkrivajo, da bodo za vso zmedo, ki je nastala zaradi izbruha okužbe s koronavirusom COVID-19, plačali funkcionarji na nižji ravni. Sam centralizirani avtokratski sistem, ki je najbolj kriv za razmere, kakršne ...