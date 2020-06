Zuckerberg je razložil, zakaj niso odstranili Trumpovih izjav

Zaradi izjav mu je slabo

»Zavedam se, da ste mnogi razočarani, ker nismo odstranili predsednikovih objav,« je povedal ustanovitelj in izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg , potem ko so nekateri zaposleni v podjetju kritizirali njegovo odločitev, da ne cenzurira izjav ameriškega predsednika Donalda Trumpa , v katerih je pozval k nasilju nad protestniki v ZDA.»Zelo podrobno smo si pogledali izjave, povezane s protesti v Minnesoti, da bi videli ali kršijo naša interna pravila. Čeprav se navezujejo na kontroverzne zgodovinske reference, smo se odločili, da jih ne odstranimo, saj v primeru, da oblasti nameravajo uporabiti silo, imajo ljudje pravico biti obveščeni« je na facebooku pojasnil Zuckerberg, pri tem pa se skliceval na Trumpov tvit, ki ga je Twitter minuli teden umaknil, potem ko je v njem posvaril protestnike, da se z »ropanji začenja tudi streljanje.«Gre za frazo, ki jo je v 60. letih uporabil policijski načelnik v Miamiju, na splošno pa se jo razume kot grožnjo protestnikom z nasiljem. Zuckerberg je kritiziral potezo Twitterja proti svojemu najbolj znanemu uporabniku – kot je razložil, se na Facebooku za razliko od Twitterja ne pretvarjajo, da so arbitri resnice – in se v petek celo pogovarjal s Trumpom po telefonu, kar je zaposlene v podjetju razjezilo.Nekateri med njimi so se v ponedeljek v znak protesta »virtualno« odšli z delovnega mesta. »Mark nima prav in prizadeval si bom, da spremeni mnenje,« je sporočil direktor za oblikovanje izdelkov. »Nisem ponosen na to, kako delujemo. Večina sodelavcev meni enako,« pa je dejal direktor upravljanja s produktiMark Zuckberg je sicer poudaril, da mu je bilo zaradi Trumpovih izjav slabo. »Naši voditelji ne bi smeli tega delati v tem času. To je trenutek, ki zahteva enotnost, mir in empatijo.«