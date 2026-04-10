Trump, Vance in Iran: grožnje, figa v žepu in boj za Hormuško ožino

Po vseh zapletih se v Pakistanu obeta začetek ameriško-iranskih pogajanj o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Začasno premirje je načeloma obveljalo, čeprav sovražni strani nenehno obstreljujeta druga drugo z obtožbami o neupoštevanju premirja, ena od glavnih ovir za sklenitev dogovora je še vedno vprašanje, ali bo vanj vključen tudi Libanon.

»Veselimo se pogajanj. Po mojem bodo pozitivna. A bomo še videli,« je pred odhodom na pogovore izjavil ameriški podpredsednik J. D. Vance. Ponovil je besede ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da so ZDA pripravljene ponuditi roko Iranu, če se je pripravljen pogajati v dobri veri.