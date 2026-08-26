Zunanje ministrstvo je potrdilo: Veto Slovenije na izjavo EU o Izraelu

Slovenija je konec tedna blokirala sprejetje skupne izjave EU o izraelskem načrtu za gradnjo več kot 1200 stanovanjskih enot v okviru projekta naselja E1 na Zahodnem bregu. Zaradi tega je lahko svojo izjavo o tem objavila le visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas. To informacijo so razkrili na bruseljskem portalu EUobserver in se pri poročanju sklicevali na diplomatske vire. Ocenili so, da je Slovenija s svojim ravnanjem »signalizirala, da ima izraelski premier Benjamin Netanjahu v Bruslju novega zaveznika – slovenskega populističnega premiera Janeza Janšo«. Takšno ravnanje je bilo v minulih letih značilno za madžarskega premiera Viktorja Orbána. Izjava zunanjega ministrstva Na zunanjem ministrstvu so potrdili blokado izjave. Pojasnili so, da Slovenija po opravljenih ...