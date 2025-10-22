Zunanji minister Argentine odstopil, nedeljske volitve bodo za Mileia odločilne

Argentinski zunanji minister Gerardo Werthein je odstopil štiri dni pred t. i. vmesnimi volitvami v Argentini, ki bodo začrtale politično in gospodarsko prihodnost države za naslednji dve leti. Po navedbah časnika El País je Werthein odstopil zaradi nestrinjanj med srečanjem z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

Argentinske vmesne volitve, ki bodo potekale v nedeljo, igrajo ključno vlogo v prihodnosti države. Državljani bodo izbirali polovico poslancev spodnjega doma in tretjino senatorjev nacionalnega kongresa, volitve pa bodo dejansko služile kot referendum o predsedniku Javierju Mileiu in njegovi vladi.

Milei je 7. septembra doživel hladno prho na provincialnih volitvah v Buenos Airesu, kjer živi okoli 40 odstotkov vseh Argentincev. Njegova stranka La Libertad Avanza je na volitvah dobila le 34 odstotkov glasov, medtem ko so peronisti s stranko Fuerza Patria dobili 47 odstotkov.

Mileieva težava niso več le ostri rezi in varčevalni ukrepi, ki v večini primerov prizadenejo najrevnejše, temveč korupcijski škandali. V enega od njih je bila vpletena predsednikova sestra in vodja osebja Karina Milei. Glede na javnomnenjske raziskave glavna skrb Argentincev ni več inflacija, ki je padla na tretje mesto, temveč korupcija. Sledi ji brezposelnost.

Ameriško posojilo le, če Milei ne pogori na volitvah

Milei je s precejšnjo prednostjo zmagal na predsedniških volitvah decembra 2023, ne pa tudi na parlamentarnih in lokalnih volitvah. Njegova stranka v kongresu nima večine, zato bo rezultat vmesnih odločil, ali bo »predsednik z motorko« lahko nadaljeval z ambicioznimi gospodarskimi rezi ali bo moral sklepati kompromise z opozicijo.

Izid volitev bo pomemben pokazatelj tudi za finančne trge, saj bo postalo jasno, ali javnost podpira Mileiev program varčevanja, privatizacij in deregulacije. Slab izid bo oslabil Mileievo politično moč in povečal negotovost glede gospodarskih ukrepov, na kocko pa bo najverjetneje postavil tudi predsednikov odnos s Trumpom.

Milei se je pretekli teden v Beli hiši sestal s Trumpom. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Milei je prihodnost Argentine namreč položil v roke ZDA, ko je Trumpa prosil za dodatno finančno pomoč več milijard dolarjev za stabilizacijo argentinske valute. Ameriški predsednik je Mileiu obljubil posojilo, a le če njegova stranka dobi zadostno podporo na vmesnih volitvah. Werthein je odstopil po srečanju med Trumpom in Mileiem v Beli hiši, saj je novica o posojilu še dodatno destabilizirala položaj argentinske valute.

Mileiev politični svetovalec iz ozadja Santiago Caputo je o sestanku v Beli hiši dejal, da Trump misli, da so vmesne volitve v Argentini v resnici prave predsedniške volitve, zato je rekel, da bo Mileiu odvzel finančno pomoč, če na volitvah ne dobi dovolj glasov, saj bi šlo posojilo tako v roke peronistov, navaja El País.

Ne glede na izid argentinski predsednik namerava premešati karte v svoji vladi po nedeljskih volitvah. Werthein je že drugi zunanji minister, ki se za časa Mileievega mandata ni obdržal na položaju. Pred njim je bila ministrica Diana Mondino, s položaja ministra za pravosodje pa se poslavlja Mariano Cuneo Libarona. Na položaju zunanjega ministra bi se po volitvah lahko znašel Caputo, ocenjujejo nekateri argentinski mediji.