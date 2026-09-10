Zunanji minister Kajzer odhaja v Vatikan

Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo jutri obiskal Sveti sedež, kjer se bo srečal z državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom in tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami nadškofom Paulom Richardom Gallagherjem.

Kot so danes sporočili z zunanjega ministrstva, bodo na pogovorih potrdili dobre in prijateljske odnose med Slovenijo in Svetim sedežem ter izrazili interes za nadaljevanje rednega dialoga.

Kajzer se bo v okviru obiska srečal tudi z velikim kanclerjem in ministrom za zunanje zadeve Suverenega malteškega viteškega reda Riccardom Paternòjem di Montecucom. Govorila bosta o sodelovanju med Slovenijo in viteškim redom ter aktualnih mednarodnih vprašanjih.

Minister bo obiskal tudi sedež Svetovnega programa za hrano (WFP), kjer si bo ogledal njegov operativni center. Na zunanjem ministrstvu zagotavljanje prehranske varnosti uvrščajo med ključne razvojne in humanitarne prednostne naloge Slovenije.