Zunanji ministrici o nujnosti širitve EU

Nemška in slovenska zunanja ministrici Annalena Baerbock in Tanja Fajon sta na srečanju v Ljubljani poudarili, da je čas primeren za širitev EU in da je širitev nujna za varnost in stabilnost. Prav tako sta si enotni, da je potrebno doseči trajni mir v Izraelu in da je rešitev v oblikovanju dveh držav. Odnose med Slovenijo in Nemčijo sta označili za odlične.