Župan naj bi zavaroval hrvaško obalo pred Slovenci

Ureditvi nove plaže in sprehajališča, ki bi povezalo novo luksuzno turistično naselje Petram s hotelom Kempinski Adriatic v Savudriji, nasprotuje več istrskih civilnih združenj in naravovarstvena ustanova Natura Histrica. Za zdaj jim je uspelo s pobudo za razveljavitev koncesije za novo plažo, vendar se dela, ki vključujejo nadaljnje betoniranje obale, zaradi tega niso ustavila. Ovadili so tudi župana Umaga Vilija Bassaneseja, ki naj bi se uklanjal interesom srbskega poslovneža Miodraga Kostiča in njegovega poslovnega partnerja.

Zakaj se župan Bassanese sklicuje na slovenske vikendaše in kakšen bo njegov naslednji korak? Kakšni so pomisleki glede varstva okolja in neokrnjene morske obale?