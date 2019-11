Župan New Yorka za en dolar na leto Michael Bloomberg najraje sliši, če ga kličejo kar Mike. Ime, ki se krasno rima. V dvorani newyorškega Tower 56 na 56. ulici med avenijama Park in Lexington, kjer je njegov akcijski štab, je še vedno polno predvolilnih zastavic »I like Mike«. Vse nadstropje je praktično en sam velik odprt prostor – tudi to je ogledalo Bloombergove filozofije o »odprti korporacijski kulturi« – in spomnim se, da sta bili prav v tej zgradbi nekoč predstavništvi Ljubljanske banke in kasneje Leka. Tu je zdaj Bloomberg, človek brez političnih izkušenj, brez ideoloških smernic in brez natančnih predstav, ...