Župan protestno zapustil spominsko slovesnost po komentarjih o genocidu

Puljski župan Peđa Grbin je v ponedeljek predčasno zapustil spominsko slovesnost ob 79. obletnici eksplozije na plaži Vergarola, v kateri je umrlo več kot sto ljudi. Predstavnik italijanske manjšine Enio Forlani je namreč tragedijo v govoru označil za genocid, kar je po mnenju Grbina zgodovinski revizionizem, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

V zalivu Vergarola v Pulju je 18. avgusta 1946 v morju ob plaži, polni ljudi, eksplodiralo 28 velikih morskih min, ki so vsebovale skupno devet ton eksploziva. Umrlo je 116 ljudi, ranjenih je bilo 216. Večina žrtev je bila kopalcev, ki so spremljali veslaško tekmovanje Coppa Scarioni, navaja Hina. Vzrok eksplozije še danes ni znan, čeprav so tedanje britanske oblasti takoj po njej izvedle preiskavo.

Tragičnega dogodka, ki je bil po nekaterih ocenah eden od povodov za množično izseljevanje Italijanov iz Istre, so se v ponedeljek v Pulju spomnili z mašo, polaganjem vencev in spominsko slovesnostjo.

Predsednik županijskega sveta italijanske narodne skupnosti Forlani je v govoru na spominski slovesnosti dejal, da je bila Vergarola del natančnega načrta etničnega čiščenja in genocida, ki sta se začela s fojbami, poroča Hina.

Grbin je s predsednikom mestnega sveta Valterjem Boljunčićem po njegovem govoru zapustil dogodek. Vzroke za odhod sta nato pojasnila v skupni izjavi, v kateri sta navedla, da je Forlani govor neprimerno izkoristil za zgodovinski revizionizem.

»Takšni govori so žal vse pogostejši na Hrvaškem in mi kot mesto ne moremo sprejeti, da se spomin na te strašne tragedije in trpljenje naših someščanov uporablja za lažno obtoževanje za genocid,« sta sporočila v izjavi. Tragedijo v Vergaroli sta označila za trajno rano v zgodovini Pulja ter opomin na pomen miru, varnosti in skupnosti.