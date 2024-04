Župana iz vrst opozicije ohranila Istanbul in Ankaro, Erdoğan priznal poraz

Glavna turška opozicijska stranka je v nedeljo zadala udarec vladavini Recepa Tayyipa Erdoğana in ohranila nadzor nad večjimi mesti, vključno s prestolnico Ankaro in Istanbulom, kjer si je Ekrem Imamğlu zagotovil drugi županski mandat, je poročal britanski Guardian.

Opozicijska Republikanska ljudska stranka (CHP) je glede na začasne rezultate po 98 odstotkih preštetih glasov s 37,6 odstotka podpore postala najmočnejša sila v državi, AKP je zbrala 35,7 odstotka glasov, poroča turška tiskovna agencija Anadolu. Če bodo rezultate potrdili, bo to prvič od leta 2002, da AKP ne bo najmočnejša sila v državi, pa poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Dragi moji Istanbulci, danes ste odprli vrata v novo prihodnost,« je povedal privržencem svoje opozicijske Republikanske ljudske stranke (CHP) ob razglasitvi zmage. »Odprli ste vrata vzponu demokracije, enakosti in svobode ... Z lističem v volilni skrinjici ste prižgali upanje,« je še dejal Imamğlu.

»Odprli ste vrata v novo prihodnost,« je ob razglasitvi zmage dejal Ekrem Imamğlu. Yasin Akgul Afp

Zvezda turške opozicije je v največjem turškem mestu s precejšnjo prednostjo (prejel je 51 odstotkov glasov) premagal svojega tekmeca Murata Kuruma, nekdanjega okoljskega ministra iz Erdoğanove stranke za pravičnost in razvoj (AKP), ki so mu volivci namenili 40 odstotkov glasov. Tudi v Ankari je slavil zdajšnji župan Mansur Yavas, po polovici preštetih glasovih je osvojil skoraj 59 odstotkov vseh, medtem ko jih je kandidat AKP 33,5 odstotka.

CHP je med drugim slavila v petih največjih mestih v državi, tudi Istanbulu in Ankari. Tudi vodja CHP Özgür Özel je ocenil, da je to zgodovinski rezultat, ki kaže na to, da si volivci želijo novo politiko.

Erdoğan je v prvi izjavi zagotovil, da bodo spoštovali odločitev državljanov: »Na žalost nismo dosegli rezultatov, ki smo si jih želeli,« je dejal podpornikom. »Seveda bomo spoštovali odločitev države. Izogibali se bomo trmoglavosti, delovanju proti nacionalni volji in dvomu o moči naroda,« je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan z ženo Emine. FOTO: Adem Altann/Afp

Velik poraz za AKP so bile že volitve leta 2019, saj je Istanbul vodila od leta 1994, ko je županski stolček zasedel ravno Erdoğan. Njegova zmaga je bila interpretirana kot začetek konca Erdoğanove vladavine, vse do lanskih predsedniških volitev, po katerih so se apetiti turškega voditelja po prevzemu nadzora nad Istanbulom znova povečali.

Predsednik države zdajšnjemu županu Istanbula očita, se nezadostno posveča delu, ker da je prezaseden s predsedniškimi ambicijami, je povzel STA. Imamoğlu se namreč pogosto omenja kot kandidat opozicije na predsedniških volitvah leta 2028, ko Erdoğan zaradi ustavnih omejitev ne bo več smel kandidirati.

Na lokalnih volitvah v Turčiji je lahko v nedeljo svoj glas oddalo okoli 61 milijonov ljudi. Predvolilni boj je veljal za nepravičnega, saj je večji del medijev pod neposrednim ali posrednim nadzorom vlade. V ospredju so bile sicer teme, kot so inflacija, infrastrukturni projekti in pripravljenost na potrese, še piše dpa.