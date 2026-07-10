Župani proti podnebnim spremembam

V svetovnem boju proti podnebnim spremembam ni primanjkovalo ciljev in zavez. Vendar pa ljudje napredek na koncu ocenjujejo na podlagi tega, kar doživljajo v vsakdanjem življenju. In vpliv ukrepov za boj proti podnebnim spremembam ni nikjer bolj otipljiv kot v svetovnih mestih. Župani se zavedajo, da isti ukrepi, ki zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov (TGP) in krepijo odpornost proti podnebnim spremembam, hkrati izboljšujejo tudi vsakdanje življenje ljudi. Energetsko učinkovite hiše zmanjšujejo stroške gospodinjstev. Večji dostop do obnovljivih virov energije zmanjšuje odvisnost od uvoženih fosilnih goriv in ranljivost pred skoki cen nafte in plina. Boljši javni prevoz in varnejša kolesarska infrastruktura ljudem omogočata cenovno dostopnejše in bolj zdrave načine gibanja po njihovih ...