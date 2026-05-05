Zver že v Pekingu, za njo bo prispel tudi Trump

Prihod njegove limuzine je edino zanesljivo znamenje, da ameriški predsednik še načrtuje potovanje na Kitajsko.

Ko so v soboto na pekinškem mednarodnem letališču pristala ameriška vojaška transportna letala C-13, je bila to zgolj še ena potrditev, da dolgo načrtovano srečanje med predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in predsednikom Kitajske Xi Jinpingom vendarle bo, in to kljub občasnim iskram med Belo hišo in Zhongnanhaiem, rezidenco kitajskih voditeljev. Ameriškega predsednika v Pekingu pričakujejo 14. maja. Xijeva stališča je lažje predvideti kot Trumpova. Nekaj dni po Trumpu bo Xi Jinping gostil še Vladimirja Putina. Letala so pripeljala limuzino cadillac one, znano kot »predsedniška zver«. To je za zdaj edino zanesljivo znamenje, da bo prišel tudi Trump. Po vsej verjetnosti prav 14. maja, kot je določil, potem ko je moral zaradi zapletenih razmer na Bližnjem vzhodu preložiti potovanje v Azijo. ...