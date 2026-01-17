  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Zvezna sodnica prepovedala aretacije miroljubnih protestnikov

    Ukaz agentom Ice in ministrstva za domovinsko varnost prepoveduje uporabo solzivca in drugih sredstev za razpršitev množic proti osebam, ki mirno demonstrirajo.
    Sodničin ukaz agentom Agencije za priseljevanje in carine (Ice) in ministrstva za domovinsko varnost, ki sodelujejo v operaciji Metro Surge, prepoveduje uporabo solzivca in podobnih sredstev za razpršitev množic proti osebam, ki mirno demonstrirajo. FOTO: Ryan Murphy/Reuters
    Galerija
    Sodničin ukaz agentom Agencije za priseljevanje in carine (Ice) in ministrstva za domovinsko varnost, ki sodelujejo v operaciji Metro Surge, prepoveduje uporabo solzivca in podobnih sredstev za razpršitev množic proti osebam, ki mirno demonstrirajo. FOTO: Ryan Murphy/Reuters
    STA
    17. 1. 2026 | 09:25
    A+A-

    Ameriška zvezna sodnica Kate Menendez je v petek agentom zvezne vlade prepovedala aretacije miroljubnih protestnikov, uporabo gumijastih nabojev ali metod za obvladovanje množic, poroča spletni medij Politico. Na ministrstvu za domovinsko varnost so do njene odločitve kritični in poudarjajo, da so izgredi nevarni.

    image_alt
    Oboroženi jezni beli moški

    Sodničin ukaz agentom Agencije za priseljevanje in carine (Ice) in ministrstva za domovinsko varnost, ki sodelujejo v operaciji Metro Surge, prepoveduje uporabo solzivca in podobnih sredstev za razpršitev množic proti osebam, ki mirno demonstrirajo. Prav tako ne smejo ustavljati vozil, ki jim sledijo, dokler ta vozila ohranjajo varnostno razdaljo.

    Protesti v Minnesoti se nadaljujejo. FOTO: Tim Evans/Reuters
    Protesti v Minnesoti se nadaljujejo. FOTO: Tim Evans/Reuters

    »Prvi amandma ameriške ustave ščiti svobodo govora in mirno zbiranje, ne pa izgredov,« se je odzvala tiskovna predstavnica ministrstva za domovinsko varnost Tricia McLaughlin. »Ministrstvo sprejema ustrezne in ustavne ukrepe za ohranjanje pravne države in zaščito naših uradnikov in javnosti pred nevarnimi izgredniki. Javnost opozarjamo, da so izgredi nevarni, oviranje organov pregona ter napad nanje pa sta kaznivi dejanji,« je še dejala.

    Aretacije protestnikov so postale del ameriškega vsakdana. FOTO: Tim Evans/Reuters
    Aretacije protestnikov so postale del ameriškega vsakdana. FOTO: Tim Evans/Reuters

    »Ta absurdna odločitev podpira nepošteno, levičarsko narativo. Resnica je, da so zvezni agenti ravnali zakonito, da bi se zaščitili in zagotovili integriteto svojih operacij, ko so posamezniki poskušali posredovati. Vlada bo vedno izvrševala zakone,« pa je sporočila namestnica tiskovne predstavnice Bele hiše Abigail Jackson.

    Srednješolci v St. Paulu pozivajo h koncu preganjanja imigrantov in povečani prisotnosti zveznih agentov v Minnesoti. FOTO: Octavio Jones/AFP
    Srednješolci v St. Paulu pozivajo h koncu preganjanja imigrantov in povečani prisotnosti zveznih agentov v Minnesoti. FOTO: Octavio Jones/AFP

    Ameriška vlada je v Minnesoto napotila več kot 2000 zveznih agentov, da izvedejo operacije izgona in preganjajo domnevne goljufije članov pomembne somalijske skupnosti v Minneapolisu. Sredi stopnjevanja je ministrstvo za pravosodje začelo preiskovati tudi dva najglasnejša kritika Trumpa v Minnesoti, guvernerja Tima Walza in župana Minneapolisa Jacoba Freya zaradi morebitnega oviranja imigracijskih agentov.

    »Pred dvema dnevoma je bila Elissa Slotkin. Prejšnji teden je bil Jerome Powell. Pred tem Mark Kelly. Uporaba pravosodnega sistema kot orožja proti svojim nasprotnikom je avtoritarna taktika,« je Walz v petek objavil na omrežju X. Opozoril je, da ministrstvo ne preiskuje zveznega agenta, ki je nedavno v Minneapolisu ustrelil žensko, kar je sprožilo proteste.

    image_alt
    Smrt 37-letnice pod streli agentov odprla stare rane v Minneapolisu

    Sodnica je ugotovila, da so protestniki opazovali in kritizirali uradnike Ice, vendar niso nasilno ovirali ali preprečevali dela agentov. Lokalni voditelji so pozvali Ice, naj zapusti državo, in agente obtožili, da sejejo strah in ogrožajo javno varnost.

    Pravosodno ministrstvo menda ne preiskuje zveznega agenta, ki je nedavno v Minneapolisu ustrelil Renee Nicole Good. FOTO: Tim Evans/Reuters
    Pravosodno ministrstvo menda ne preiskuje zveznega agenta, ki je nedavno v Minneapolisu ustrelil Renee Nicole Good. FOTO: Tim Evans/Reuters

    ZDADonald TrumpprotestisodiščeMinnesota

