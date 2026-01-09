Zvezni agenti pred bolnišnico ustrelili dve osebi

Med tem, ko so se v več ameriških zveznih držav ljudje odpravili na demonstracije zaradi smrti 37-letne ženske, ki so jo v Minneapolisu ustrelili agenti službe za priseljevanje in carine (ICE), domnevno sicer v samoobrambi, je znova prišlo do streljanja. Kot poročajo mediji, so agenci ICE pred bolnišnico ustrelili dve osebi.

V Portland so zvezni agenti ZDA v četrtek popoldne v bližini bolnišnice ustrelili dve osebi. Obe sta preživeli, vendar obseg njunih poškodb za zdaj ni znan. Dogodek je sprožil ostre politične odzive, proteste in zahteve po takojšnji ustavitvi delovanja ICE v mestu, preiskavo pa vodi FBI.

FOTO: John Rudoff/Reuters

Portlandska policija (PPB) je sporočila, da je sprva prejela prijavo o streljanju v bližini bolnišničnega kompleksa Adventist v vzhodnem delu mesta, nato pa še klic moškega, ki je poročal, da je bil ustreljen približno pet kilometrov stran. »Policisti so na kraju našli moškega in žensko z očitnimi strelnimi ranami. Namestili so prevezo za zaustavitev krvavitve in poklicali nujno medicinsko pomoč. Oba so prepeljali v bolnišnico,« je zapisano v sporočilu policije. Pozneje so dodali, da sta bili osebi poškodovani v incidentu, v katerega so bili vpleteni zvezni agenti, poroča Guardian.

Ena oseba zadeta v nogo, druga v prsni koš

Po neuradnih informacijah policijskih virov, ki jih navaja lokalni časnik Oregonian, naj bi bila ena oseba zadeta v nogo, druga pa v prsni koš, vendar uradne potrditve o stanju poškodovanih ni.

Tiskovna predstavnica ministrstva za domovinsko varnost Tricia McLaughlin je v izjavi navedla, da so agenti mejne patrulje ustavili vozilo, ker so iskali moškega, osumljenega nezakonitega bivanja v ZDA in povezav z venezuelsko kriminalno združbo. Po navedbah agentov naj bi voznik skušal zapeljati v njih, zato je eden od agentov streljal v samoobrambi. »Ker se je bal za svoje življenje in varnost, je agent izstrelil obrambni strel. Voznik je nato z sopotnikom pobegnil s kraja dogodka,« je zapisala McLaughlinova.

FOTO: John Rudoff/Reuters

Župan Portlanda Keith Wilson je na novinarski konferenci poudaril, da mestne oblasti uradni razlagi ne morejo več slepo zaupati. »Vemo, kaj pravi zvezna vlada, da se je zgodilo. Nekoč smo jim lahko verjeli na besedo. Tisti čas je že dolgo mimo,« je dejal.

Načelnik portlandske policije Bob Day je potrdil, da primer ni v pristojnosti lokalnih oblasti. »Gre za zvezno preiskavo, ki jo vodi FBI,« je povedal.

Politični odzivi in zahteve po ustavitvi operacij ICE

Demokratska kongresnica, sicer pa zdravnica, Maxine Dexter, ki zastopa okrožje, kjer se je zgodil incident, je potrdila, da sta obe poškodovani osebi živi. »Vemo, da st preživela, vendar še ne poznamo obsega njunih poškodb,« je dejala. Hkrati je ostro napadla delovanje zveznih imigracijskih organov. »ICE v naše skupnosti vnaša le strah, kaos in krutost. Imigracijski stroj administracije Donalda Trumpa uporablja nasilje kot sredstvo nadzora, naravnost iz avtoritarnega priročnika.«

Dexterjeva je pozvala k takojšnji ustavitvi vseh operacij ICE v Portlandu in zahtevala tudi lokalno policijsko preiskavo. »Naši organi pregona morajo imeti možnost, da opravijo svoje delo. Potrebujemo celovito preiskavo brez vmešavanja administracije,« je dejala.

FOTO: John Rudoff/Reuters

»Ne moremo mirno opazovati, kako se krčijo ustavne pravice in narašča prelivanje krvi. Portland ni ‘poligon za urjenje’ militariziranih agentov. Kot župan pozivam ICE, naj do zaključka preiskave ustavi vse operacije v mestu,« pa je dejal Wilson.

Ostro se je odzval tudi oregonski državni senator Kayse Jama, ki živi v soseski, kjer se je zgodilo streljanje. »To je mesto, ki me je kot begunca iz Somalije pred desetletji sprejelo z odprtimi rokami. Ne potrebujemo agresivnega zveznega imigracijskega nadzora,« je dejal in zveznim agentom sporočil, da v skupnosti niso dobrodošli.

Dogodek se je zgodil le dan po tem, ko je zvezni imigracijski uradnik v Minneapolis smrtno ustrelil 37-letno Renee Nicole Good, kar je dodatno razgrelo ozračj. Administracija Donalda Trumpa streljanje zagovarja kot samoobrambo in Goodovo obtožuje »dejanja domačega terorizma«, čeprav so se na spletu pojavili video posnetki, ki uradni razlagi nasprotujejo. Ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem je dejala, da je bil agent Ice, ki je ustrelil žensko, lani vpleten v incident, ko ga je med poskusom aretacije osumljeni nezakoniti priseljenec z avtomobilom nekaj časa vlekel po cesti. To je potrdil tudi Vance, ki je menil, da potem ni čudno, da je sedaj streljal na žensko.

FOTO: John Rudoff/Reuters

Demokratski senator Jeff Merkley je medtem protestnike pozval k miru. »Trump želi izzvati nemire. Ne nasedajte,« je zapisal na omrežju X. Podoben poziv je objavila tudi mestna oblast Portlanda, ki je prebivalcem sporočila, naj se »odzovejo mirno in premišljeno«.

Preiskava streljanja v Portlandu se nadaljuje, lokalni in zvezni politiki pa svarijo, da bi nadaljnje stopnjevanje imigracijskih operacij lahko še poglobilo nezaupanje in napetosti med prebivalci in zveznimi oblastmi.