  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Zvezni agenti pred bolnišnico ustrelili dve osebi

    Kongresnica Dexterjeva je pozvala k takojšnji ustavitvi vseh operacij ICE v Portlandu in zahtevala tudi lokalno policijsko preiskavo.
    FOTO: John Rudoff/Reuters
    Galerija
    FOTO: John Rudoff/Reuters
    R. I.
    9. 1. 2026 | 09:19
    9. 1. 2026 | 09:39
    6:07
    A+A-

    Med tem, ko so se v več ameriških zveznih držav ljudje odpravili na demonstracije zaradi smrti 37-letne ženske, ki so jo v Minneapolisu ustrelili agenti službe za priseljevanje in carine (ICE), domnevno sicer v samoobrambi, je znova prišlo do streljanja. Kot poročajo mediji, so agenci ICE pred bolnišnico ustrelili dve osebi.

    V Portland so zvezni agenti ZDA v četrtek popoldne v bližini bolnišnice ustrelili dve osebi. Obe sta preživeli, vendar obseg njunih poškodb za zdaj ni znan. Dogodek je sprožil ostre politične odzive, proteste in zahteve po takojšnji ustavitvi delovanja ICE v mestu, preiskavo pa vodi FBI.

    FOTO: John Rudoff/Reuters
    FOTO: John Rudoff/Reuters

    Portlandska policija (PPB) je sporočila, da je sprva prejela prijavo o streljanju v bližini bolnišničnega kompleksa Adventist v vzhodnem delu mesta, nato pa še klic moškega, ki je poročal, da je bil ustreljen približno pet kilometrov stran. »Policisti so na kraju našli moškega in žensko z očitnimi strelnimi ranami. Namestili so prevezo za zaustavitev krvavitve in poklicali nujno medicinsko pomoč. Oba so prepeljali v bolnišnico,« je zapisano v sporočilu policije. Pozneje so dodali, da sta bili osebi poškodovani v incidentu, v katerega so bili vpleteni zvezni agenti, poroča Guardian.

    Ena oseba zadeta v nogo, druga v prsni koš

    Po neuradnih informacijah policijskih virov, ki jih navaja lokalni časnik Oregonian, naj bi bila ena oseba zadeta v nogo, druga pa v prsni koš, vendar uradne potrditve o stanju poškodovanih ni.

    Tiskovna predstavnica ministrstva za domovinsko varnost Tricia McLaughlin je v izjavi navedla, da so agenti mejne patrulje ustavili vozilo, ker so iskali moškega, osumljenega nezakonitega bivanja v ZDA in povezav z venezuelsko kriminalno združbo. Po navedbah agentov naj bi voznik skušal zapeljati v njih, zato je eden od agentov streljal v samoobrambi. »Ker se je bal za svoje življenje in varnost, je agent izstrelil obrambni strel. Voznik je nato z sopotnikom pobegnil s kraja dogodka,« je zapisala McLaughlinova.

    FOTO: John Rudoff/Reuters
    FOTO: John Rudoff/Reuters

    Župan Portlanda Keith Wilson je na novinarski konferenci poudaril, da mestne oblasti uradni razlagi ne morejo več slepo zaupati. »Vemo, kaj pravi zvezna vlada, da se je zgodilo. Nekoč smo jim lahko verjeli na besedo. Tisti čas je že dolgo mimo,« je dejal.

    Načelnik portlandske policije Bob Day je potrdil, da primer ni v pristojnosti lokalnih oblasti. »Gre za zvezno preiskavo, ki jo vodi FBI,« je povedal.

    Politični odzivi in zahteve po ustavitvi operacij ICE

    Demokratska kongresnica, sicer pa zdravnica, Maxine Dexter, ki zastopa okrožje, kjer se je zgodil incident, je potrdila, da sta obe poškodovani osebi živi. »Vemo, da st preživela, vendar še ne poznamo obsega njunih poškodb,« je dejala. Hkrati je ostro napadla delovanje zveznih imigracijskih organov. »ICE v naše skupnosti vnaša le strah, kaos in krutost. Imigracijski stroj administracije Donalda Trumpa uporablja nasilje kot sredstvo nadzora, naravnost iz avtoritarnega priročnika.«

    Dexterjeva je pozvala k takojšnji ustavitvi vseh operacij ICE v Portlandu in zahtevala tudi lokalno policijsko preiskavo. »Naši organi pregona morajo imeti možnost, da opravijo svoje delo. Potrebujemo celovito preiskavo brez vmešavanja administracije,« je dejala.

    FOTO: John Rudoff/Reuters
    FOTO: John Rudoff/Reuters

    »Ne moremo mirno opazovati, kako se krčijo ustavne pravice in narašča prelivanje krvi. Portland ni ‘poligon za urjenje’ militariziranih agentov. Kot župan pozivam ICE, naj do zaključka preiskave ustavi vse operacije v mestu,« pa je dejal Wilson.

    Ostro se je odzval tudi oregonski državni senator Kayse Jama, ki živi v soseski, kjer se je zgodilo streljanje. »To je mesto, ki me je kot begunca iz Somalije pred desetletji sprejelo z odprtimi rokami. Ne potrebujemo agresivnega zveznega imigracijskega nadzora,« je dejal in zveznim agentom sporočil, da v skupnosti niso dobrodošli.

    Dogodek se je zgodil le dan po tem, ko je zvezni imigracijski uradnik v Minneapolis smrtno ustrelil 37-letno Renee Nicole Good, kar je dodatno razgrelo ozračj. Administracija Donalda Trumpa streljanje zagovarja kot samoobrambo in Goodovo obtožuje »dejanja domačega terorizma«, čeprav so se na spletu pojavili video posnetki, ki uradni razlagi nasprotujejo. Ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem je dejala, da je bil agent Ice, ki je ustrelil žensko, lani vpleten v incident, ko ga je med poskusom aretacije osumljeni nezakoniti priseljenec z avtomobilom nekaj časa vlekel po cesti. To je potrdil tudi Vance, ki je menil, da potem ni čudno, da je sedaj streljal na žensko.

    FOTO: John Rudoff/Reuters
    FOTO: John Rudoff/Reuters

    Demokratski senator Jeff Merkley je medtem protestnike pozval k miru. »Trump želi izzvati nemire. Ne nasedajte,« je zapisal na omrežju X. Podoben poziv je objavila tudi mestna oblast Portlanda, ki je prebivalcem sporočila, naj se »odzovejo mirno in premišljeno«.

    Preiskava streljanja v Portlandu se nadaljuje, lokalni in zvezni politiki pa svarijo, da bi nadaljnje stopnjevanje imigracijskih operacij lahko še poglobilo nezaupanje in napetosti med prebivalci in zveznimi oblastmi.

     

    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Preiskava

    Tristokilogramski sef izruvali iz tal, tatovi so stari znanci policije

    Osumljenci so iz hiše v Dragomerju ukradli sef, v njem pa za milijon evrov zlata, srebra in denarjač.
    Tanja Jakše Gazvoda 8. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Zloraba položaja

    Nezakonito je izdajal zdravniška spričevala

    Cenjeni zdravnik Nardo Stegel je priznal zlorabo uradnega položaja ali pravic.
    Moni Černe 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo

    Umrla je Saša Šega Jazbec

    Zatem ko je desetletja delala z neozdravljivo bolnimi, je sama postala onkološka bolnica. Zavzemala se je za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja.
    8. 1. 2026 | 17:42
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Trener razkril: Skakalčevo stanje je bilo alarmantno, bil je tik pred kolapsom

    Na tekmovanju za svetovni pokal v Zakopanah bo konec tedna manjkalo več zvezdnikov smučarskih skokov.
    Miha Šimnovec 8. 1. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Nova programska oprema že odklenjena

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Povečajte produktivnost v 2026: vseživljenjski Office in Windows že od 13 EUR

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Za vlagatelje je največji izziv obvladovanje čustev

    Pri vlaganju imaš pogosto dovolj informacij, poudarja Melita Rajgelj Ozebek, ključno pa je razumeti, da ne vstopaš na vrhu in ne izstopaš na dnu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 7. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Certifikat CSC

    Priznanje za trajnostno delovanje v gradbeni industriji

    Neodvisen certifikacijski sistem CSC prepoznava trajnostno uspešnost podjetij v dobavni verigi betona.
    Milka Bizovičar 6. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    iceminneapolisDonald TrumpZDA

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    ZDA

    Barron Trump naj bi se skušal znebiti slovenskega naglasa

    Barrona sta vzgajala predvsem slovenska stara starša in mama, ki je znana po tem, da ga v javnosti močno ščiti.
    9. 1. 2026 | 09:31
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Center Ljubljane

    Z neregistriranim vozilom bežal pred policisti in obtičal v snegu

    Voznik je med begom pred policijo storil še več cestnoprometnih prekrškov. Policisti so mu odredili alkotest, ki je bil negativen.
    9. 1. 2026 | 09:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Zvezni agenti pred bolnišnico ustrelili dve osebi

    Kongresnica Dexterjeva je pozvala k takojšnji ustavitvi vseh operacij ICE v Portlandu in zahtevala tudi lokalno policijsko preiskavo.
    9. 1. 2026 | 09:19
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Božično darilo

    Cristiano Ronaldo je Georgino navdušil z luksuzno vilo

    Cristiano Ronaldo nadaljuje z zbiranjem luksuznih nepremičnin, v elitnem otočju z 19 rezidencami v Savdski Arabiji je kupil dve vili.
    9. 1. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Onaplus podkast

    Gledališče postavlja vprašanja, ki upravičeno bolijo

    Igralca Nataša Tič Ralijan in Lotos Vincenc Šparovec sta odkrito pojasnila, kaj bodo mladi, ki ne hodijo v gledališče, v življenju izgubili.
    Manca Čampa Pavlin 9. 1. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Zvezni agenti pred bolnišnico ustrelili dve osebi

    Kongresnica Dexterjeva je pozvala k takojšnji ustavitvi vseh operacij ICE v Portlandu in zahtevala tudi lokalno policijsko preiskavo.
    9. 1. 2026 | 09:19
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Božično darilo

    Cristiano Ronaldo je Georgino navdušil z luksuzno vilo

    Cristiano Ronaldo nadaljuje z zbiranjem luksuznih nepremičnin, v elitnem otočju z 19 rezidencami v Savdski Arabiji je kupil dve vili.
    9. 1. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Onaplus podkast

    Gledališče postavlja vprašanja, ki upravičeno bolijo

    Igralca Nataša Tič Ralijan in Lotos Vincenc Šparovec sta odkrito pojasnila, kaj bodo mladi, ki ne hodijo v gledališče, v življenju izgubili.
    Manca Čampa Pavlin 9. 1. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo