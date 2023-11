Zvrhan koš bruseljskega optimizma za Balkan

V nadaljevanju preberite:

Prihodnost držav Zahodnega Balkana je v Evropski uniji, a brez resničnega napredka pri nujnih reformah bodo vse dane obljube o pospešeni širitvi, milijarde evrov pomoči in zvrhana mera bruseljskega optimizma za države regije zaman. Medtem ko je Črna gora napredovala najdlje na evropski poti in Severna Makedonija kaže resno zavezanost k članstvu, se zdijo zahteve, ki jih morajo izpolniti Priština, Beograd in Sarajevo, veliko težje dosegljive.