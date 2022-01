Fajonova ostaja kandidatka SD za mandatarko

Premiera Janeza Janšo v anketi Mediane za Pop TV dobrih 20 odstotkov volivk in volivcev ocenjuje kot najboljšega kandidata za mandatarja za sestavo nove vlade. Druga izbira je Robert Golob s 17,5 odstotka, s slabimi osmimi odstotki je Tanja Fajon pristala na tretjem mestu. Sledita Marjan Šarec s šestimi odstotki in Luka Mesec, ki ga je izbralo pet odstotkov vprašanih.

Ali mu je Koalicija ustavnega loka (Kul) – prihodnji torek Goloba vabi na pogovor, v katerem bi preverili, ali imajo enake programske in politične cilje – pripravljena prepustiti mandatarstvo? Očitno ne.

»Kandidatka SD za predsednico vlade je Tanja Fajon,« poudarjajo v SD, ki je predstavila novega predsednika strokovnega sveta, znanega podjetnika Sandija Češka.

Kako to, da se je drugi najbogatejši Slovenec odločil za aktivnejši vstop v politiko, glede na to, da je močno vpet v obveznosti lastnega podjetja?

Sandi Češko FOTO: Jure Eržen

»Ob tako resnih izzivih, ki so pred Slovenijo, čutim dolžnost, da se aktiviram in družbi ponudim svoje znanje in ideje. Tanja Fajon je bila s svojim povabilom vztrajna in na koncu sem pristal, da prevzamem vodenje gospodarske politike SD. Velik problem Slovenije je, da se uspešni gospodarstveniki, tisti, ki živijo od svojega dela, za razliko od tistih, ki živijo na državnih jaslih, nočejo izpostaviti v politiki. To je velika škoda. In tretje, kot veste sem bil kritičen do stranke v preteklosti, da je premalo socialna in da ne vidi dovolj tistih, ki živijo od svojega dela. Sedaj veje nov veter, v središču našega fokusa bodo izvozniki, družinska podjetja, inovatorji ter vsak, ki lahko brez zadrege pokaže izvor svojega premoženja. Pod reflektorje javnosti pa bomo dali vsako porabo davkoplačevalskega denarja in zagotovili najvišje standarde preglednosti, ki obstajajo v Evropi. Ker sem takšno politiko vedno zagovarjal, bi bilo ne-državljansko, če se danes, ko vidim možnost, da ta program uresničimo, ne bi tudi sam izpostavil za te cilje in ambicije. Še posebej zdaj, ko je cela Evropa na križišču, želim, da smo mi med državami, ki bodo razvojna sredstva uporabila za prehod v zeleno in digitalno ekonomijo in ne med tistimi, kjer se bo večina sredstev prelila skozi lobije v žepe elit.,« je prepričan Češko.

Robert Golob ocenjuje, da je slovenska politika res umazana ter da tisti, ki so poklicno v politiki, želijo, da takšna tudi ostane. Se s takšno oceno novi predsednik strokovnega sveta SD strinja? »Sem proti takšnim posploševanjem. To daje legitimnost tistim, ki pravijo, da se v državnih podjetjih samo krade, lobira pri politikih in polni žepe direktorjev. Dejansko pa obe področji potrebujeta močno prevetritev, ker na stari način ne bomo šli v nove čase,« je prepričan Češko.