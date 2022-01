Golob bo vodil Gibanje svoboda: Ključni cilj je zmaga za dosego svobode

Robert Golob je v svojem nagovoru – večina je sodelovala na kongresu na daljavo – najprej dejal, da se zahvaljuje zbranim, da so stranko pripeljali do te točke. »Ne samo, ker je ta točka pomembna za nadaljnje korake, ampak ker so jo pripeljali na podlagi vrednot, v katerih se tudi sam prepoznava,« je dejal. Navedel je, da sam poudarja, da potrebujemo spremembo politične kulture in ta politična kultura strahu, laži, jeze, prepira in razkola ni nekaj, kar bi tej državi lahko prineslo karkoli dobrega. »Ravno vaša stranka je v temelju naslovila ta problem,« je dejal in poudaril, da je to temelj, da sploh začnejo graditi politično agendo.

»Nisem tukaj samo zato, ker se je vodstvo prijazno umaknilo, kje pa tukaj sem zato, ker – ko sem napovedal, da bom poiskal dovolj veliko število somišljenikov – sem ugotovil, da ste že tukaj,« je dejal še Golob in nadaljeval, da se jim pridružujejo vsak dan skupine in posamezniki, ampak platforma je že obstajala. Napovedal je še, da si želi, da karkoli bodo počeli, da ima odtenek zelene, pri čemer je izpostavil, da bo zeleno agendo sam namenoma preimenoval v podnebno agendo, saj jo vidi širše. Ta bo po njegovem zaznamovala naslednja dva mandata oziroma bo zaznamovala življenje naših potomcev.

Za ime stranke so po besedah Goloba namenoma izbrali izraz gibanje, saj želijo s tem pokazati, da niso navadna ali klasična stranka.

»Mi se ne podajamo v politiko zaradi funkcij. Ne podajamo se v politiko, da bo nekdo poslanec in nekdo minister,« je še navedel in nato poudaril, da je zmaga na volitvah njihov cilj, saj bo le za ta prinesla svobodo. »Brez zmage na volitvah, ne moremo priti do svobode in to je ultimativni cilj, ne funkcije. Funkcije so nepomembne,« je še dejal in podaril, da od njih ne bežijo od njih, saj so to vzvodi, kako udejanjimo naprej volilni rezultat. »Ključni cilj pa je vedno eden – zmaga na volitvah za dosego svobode,« je dejal in navedel, da ko pridemo do tja bodo imeli programska izhodišča – no, saj jih imam že danes, je dejal. Program naj bi sicer zdaj, po vključitvi novih članov, oblikovali skupaj. To pa naj bi bil program, ki bo temeljil na vrednotah spoštovanja, sodelovanja in solidarnosti. V svojem jedru pa bo imel podnebno agendo, je napovedal na za javnost zaprtem kongresu.

Poleg tega bo po njegovih besedah prva prioriteta po volitvah soočenje z epidemijo, tretja agenda pa je medgeneracijski dialog.

Podpredsednica Gibanja svoboda je postala nekdanja sodnica Urška Klakočar Zupančič. Za generalnega sekretarja so imenovali Mateja Arčona, nekdanjega novogoriškega župana, za predsednico sveta stranke pa bodo, kongres namreč še poteka, predlagali in najverjetneje tudi izglasovali Mirto Koželj.

Pred kongresom podrobnosti ni razkril, saj je želel, da bi jih najprej slišali člani stranke Z.Dej, saj da je to edino pošteno. Tudi program naj bi začeli ustvarjati šele po kongresu stranke, na kateri naj bi se po besedah Goloba nekateri posamezniki celo prvič spoznali. V stranko pa sta se že včlanila tudi poslanca Jurij Lep in Janja Sluga.

Izjavo Goloba smo predvajali v živo.

V preteklih tednih se je Golob sestal tudi s predsedniki strank Koalicije ustavnega loka, ki so ga v ponedeljek povabili, naj se jim prihodnji teden pridruži na rednem tedenskem sestanku. Golob je potrdil, da se bo sestanka udeležil. Na vprašanje, ali bi se bil pripravljen pridružiti Koaliciji ustavnega loka, pa je odgovoril, da je za to vprašanje še prezgodaj.

Čeprav na eni strani pravi, da pripravljen sodelovati z vsemi, ki bodo po volitvah v parlamentu, pa je predsednik SDS Janez Janša zanj je danes dejal, da gre, po njegovem mnenju, za popravni izpit Zorana Jankovića. Golob je doslej že večkrat ponovil, da s strankami aktualne koalicije ne bo sodeloval.