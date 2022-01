Kaj od Roberta Goloba pričakujejo prvaki Kula

Prihodnji teden se bo Robert Golob na torkovem rednem sestanku predvidoma pridružil četverici prvakov Koalicije ustavnega loka (Kul), kjer njegove začetne napovedi po politični aktivaciji niso spremljali s posebno velikim navdušenjem. Na njegovo povabilo so se posamično z njim že sestali, to pa bo prvi skupni sestanek. »Pričakujem samo eno: da povežemo vse, ki hočemo spremembe in boljše upravljanje Slovenije v dobro vseh ljudi,« pravi Tanja Fajon, predsednica SD, v kateri pa vnaprej (še) niso pripravljeni prepustiti mesta mandatarja Golobu le zato, ker mu za zdaj javnomnenjske raziskave nakazujejo višjo podporo. Med četverico strank se je prav SD do zdaj nasmihala najvišja podpora. »Kar zadeva sodelovanje, imamo v opoziciji podpisan sporazum o povolilnem sodelovanju. Ta natančno določa razmerja in način sodelovanja oziroma dela, potrdili pa so ga tudi organi naše stranke,« odgovarja predsednica SAB Alenka Bratušek, ki od sestanka z njim nima posebnih pričakovanj, saj Goloba pozna že dolgo.

Prvak LMŠ Marjan Šarec navaja, da so se štiri opozicijske stranke zavezale, da bodo za doseganje cilja – zmaga nad sedanjo vlado in boljše upravljanje države, da se Slovenija uveljavi kot pravična, neposredna, inovativna in v trajnostni razvoj usmerjena država – sodelovale in se povezale z vsemi, ki te cilje delijo z nami. S partnerji, s katerimi se bomo pogovarjali, tudi z Golobom in njegovo stranko, bodo pri tem uresničevali deset načel, ki so del tega sporazuma in vključujejo tudi njihove skupne vrednote.

Na vprašanje, ali bi si želeli, da se Kulu še pred volitvami pridruži tudi Golobova stranka, noben od prvakov ni jasno odgovoril. Nejasni so tudi glede tega, kaj se bo zgodilo z njihovim povolilni sporazumom, če četverica LMŠ, SD, Levica in SAB sama ne bi dobila dovolj glasov za sestavo koalicije. Bo odpadla Levica, če bodo škarje in platno prihodnje koalicije v rokah Goloba? »O tem, da z Levico ne bi želel sodelovati, nismo seznanjeni,« pravi Luka Mesec, koordinator Levice, ki se v stališčih najbolj razlikuje od napovedane liberalne Golobove stranke. Njun sestanek, pravi, je bil konstruktiven. Goloba pa da so v Kul povabili na sestanek, da se pogovorijo o možnostih sodelovanja.