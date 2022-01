Koga je Robert Golob izbral za odnose z mediji?

Po tem, ko je minuli teden Robert Golob dobil stranko Jureta Lebna in jo preimenoval iz Z.Dej v Gibanje svobode ter sestavil svojo ožjo strankarsko ekipo, je že izbral tudi človeka, ki mu bo zaupal pomembno funkcijo vodenja odnosov z mediji. Zanjo je po naših informacijah izbral Petro Škofic, nekdanjo PR-ovko stranke LDS, ki je nazadnje skrbela za odnose z javnostmi v ljubljanskem Lutkovnem gledališču.

Medtem, ko se Gibanje soboda šele postavlja na noge in išče primerne kandidate, ki bi bili pripravljeni kandidirati za poslanca, druge stranke andidatne liste bolj ali manj že zapirajo.

Golob se bo sicer jutri odzval vabilu na skupni sestanek prvakov strank Koalicije ustavnega loka, LMŠ, SD, SAB in Levice, ki so se sicer z njim v preteklih tedni sešli ločeno.

»V opoziciji smo se povezali, da ustavimo drvenje Slovenije v napačno in nevarno smer. Pred nami sta dva izziva: zmaga nad sedanjo vlado in boljše upravljanje države, da Slovenijo uveljavimo kot pravično, napredno, inovativno in trajnostno družbo. Da uresničimo ta cilj, smo se zavezali, da bomo sodelovali in se povezali z vsemi, ki te cilje delijo z nami,« so v vabilu na jutrišnje srečanje zapisali prvaki štirih opozijskih strank, ki bi radi preverili ali z Golobom delijo iste vrednote in podobne programske cilje.