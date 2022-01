Kul vabi Goloba na pogovor

Po tem, ko je Robert Golob na dopoldanski novinarski konferenci sporočil, da je postal član stranke Z.dej in da bodo v sredo delegati na kongresu odločili, kdo bo stranko vodil v prihodnje po umiku njenega ustanovitelja Jureta Lebna, so se že odzvali prvaki štirih opozicijskih strank Koalicije ustavnega loka (Kul).

FOTO: Delo

Roberta Goloba prihodnji teden vabijo na pogovor, na katerem bi preverili, ali imajo enake cilje –tako programske, kot politične – to pa je preprečitev možnosti, da bi vlado po volitvah sestavljal prvak SDS Janez Janša. Dobili naj bi se v torek, ko se sicer prvaki Kula dobivajo na rednih tedenskih sestankih.

Današnje vabilo pa ne pomeni, da v Kul že pred volitvami pristajajo na to, da bi bil Robert Golob vnaprej izbran za mandatarja in predsednika vlade. Eno so ankete, drugo pa volitve.

V anketah, zadnjo takšno je včeraj objavil Poptv namreč sprašujejo, kdo bi bil najbolj primeren predsednik nove vlade oziroma najboljši mandatar po volitvah.

Inštitut Mediana je tako izmeril, da aktualnega premierja na tem mestu vidi dobrih 20 odstotkov volivcev, druga izbira pa je bil Golob s 17,5 odstotka. S slabimi osmimi odstotki bi Fajonova pristala na tretjem mestu. Sledita Šarec s šestimi odstotki in Mesec, ki ga je izbralo pet odstotkov vprašanih.