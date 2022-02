Mladi so v Sloveniji enako polarizirani kot starejši

V ZDA je Joe Biden zmagal na predsedniških volitvah tudi zaradi višje udeležbe mladih, a podrobna analiza kaže, da so mu glas namenili predvsem rasno mešani mladi, medtem ko so mladi belopolti v večjem številu volili Donalda Trumpa. Tudi volitve v Veliki Britaniji in Nemčiji pritrjujejo raziskovalcem trendov med mladimi, ki pravijo, da so tem danes veliko bolj kot njihovim prejšnjim generacijam blizu tradicionalne vrednote, zaradi česar jih nekateri namesto generacija Z imenujejo tudi generacija Jordana Petersona.