Na politični oder uradno vstopila zelena stranka Vesna

Prvi del ustanovnega kongresa, ki je potekal v Zagorju ob Savi, je končan. Vesna je uradno ustanovljena, na kongresu pa so izvolili tudi organe stranke ter sopredsedstvo. Stranka ima dva predsednika in dva podpredsednika. Vodenje nove zelene stranke sta prevzela okoljevarstvena aktivista Urša Zgojznik in Uroš Macerl.

Spremeniti odnos do korupcije na več področjih

»Čas je, da se aktiviramo, ker si želimo več od naših voditeljev, boljše prihodnosti, drugačnih politik,« so pred današnjim ustanovnim kongresom, ki poteka v Delavskem domu v Zagorju ob Savi, zapisali v stranki.

Na kongresu je bilo slišati tudi, da želi stranka s svojim delovanjem spremeniti odnos do korupcije na več področjih. Kot šolski primer tega je Macerl navedel, povezavo multinacionalke LaFarge s politiko na račun zdravja ljudi. Boj z njo je trajal več kot 15 let, do uspeha na sodišču. A se nikomur ni nič zgodilo. Dodal je primer, ko se dva politika v 20 minutah odločita in v zakon o vodah vtakneta dva nezakonita člena, potem pa nevladniki štiri mesece vlagajo izredne napore, da na referendumu zakon pade. Dokaz, da se politika ne bo spremenila, je to, da so potem skušali iste člene vstaviti v druge zakone.

Stranka ima dva predsednika in dva podpredsednika. FOTO: Črt Piksi/Delo

Urša Zgojznik pa je povedala, da ni ona očistila Slovenije v več akcijah, temveč smo to storili skupaj. Žal pa je to še vedno najpogostejša okoljska dejavnost pri nas. Nekdo otmetava smeti, nihče ga en kaznuje, potem pa to nekdo čisti in dosega različne rekorde. Nihče pa se ne ukvarja z omejitvijo potrošnje, pa o recikliranju in podobnem, raje načrtujejo sežigalnice. »Zelene politike nimamo, so le floskule pred volitvami,« pravi Zgojznikova.

Usklajevanje programa

Vesna bo delovala z dvema predsednikoma in dvema podpredsednikoma. Sopredsednika stranke sta že postala Zgojznikova, predsednica Ekologov brez meja in nekdanja kandidatka za evropsko poslanko, in Macerl, predsednik Eko kroga in dobitnik prestižnega Goldmanovega okoljskega priznanja. Podpredsednica je Jasmina Jerant, ki se ukvarja z blaginjo mladih in zagovarja UTD. Opozorila je tudi na to, da je za boj s podnebnimi spremembami najpomembnejše ekonomsko, politično in družbeno opolnomočenje žensk. Drugi podpredsednik je Gregor Fras, ustanovitelj pobude Aktivni državljani in prostovoljec na več področjih.

Stranka na kongresu usklajuje tudi program. Kot so napovedali, bodo z uradno ustanovitvijo zelene politične stranke »skupaj izrazili zavezo k ohranjanju in obnovi naravnega okolja, k prizadevanjem za enakopravnost in socialno pravičnost, k boju proti korupciji ter zavezo k izboljševanju življenjskega standarda«.

Stranka še nima niti informativne spletne strani, program bodo objavili po kongresu. Je pa stranka dejavna na socialnih omrežjih. Med temami, ki so jih obravnavali, so okoljski kriminal, opustitev premoga, zapiranje jedrskih elektrarn, mesta brez avtomobilov, razvoj javnega prometa, zmanjšanje uporabe plastike, financiranje kulture, vključenost civilne družbe v odločanje in podobno.