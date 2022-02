Načrt SD za zmago v glavnem mestu

V nadaljevanju preberite:

Socialni demokrati bodo danes predstavili kandidatke in kandidate na državnozborskih volitvah za Ljubljano, ki je – kot so doslej izpostavljali – ključna tudi za volilni izid levosredinskih strank na državni ravni. Napovedi njihovih kandidatov, ki so že znani, pa kažejo, da bodo še posebej v prestolnici stavili tudi na prepoznavne obraze. »Brez močne Socialdemokracije v Ljubljani se težko doseže dober rezultat, zato je prav, da se Ljubljani daje posebna teža in pomen,« komentira poslanec Marko Koprivc, ki predseduje ljubljanskemu odboru SD.