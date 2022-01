Robert Golob potrjuje: V sredo bom kandidiral za predsednika Z.Dej

Čeprav je današnja novinarska konferenca Gen-I uradno namenjena predstavitvi rezultatov za lansko leto, je Robert Golob nanjo napotoval tudi pri vprašanjih, ki so zadevali njegovo prihodnost. »2021 je bilo najboljše leto doslej,« je tako pohvalil podjetje nekdanji predsednik uprave Gen-I in v nadaljevanju naznanil, da je že prejšnji teden sem umaknil svoje soglasje za imenovanje v poslovodstvo pred jutrišnjo skupščino družbe, kjer bodo družbeniki še v tretje poskusili imenovati novo upravo družbe, in pred sredinim sodnim narokom na krškem sodišču, ki odloča o imenovanju uprave družbe po sodni poti.

Po lastnih besedah gre novim dogodivščinam naproti. Na novinarsko vprašanje o tem je odgovoril, da dogodivščine ne gre planirati. Golob sicer ostaja zaposlen na Gen-I, kjer bo ostal zaposlen dokler ne dobi druge službe. V aprilu, ko bo v politični areni postalo vroče, načrtuje, da si bo vzel nekaj dopusta. »Kje bo naslednja? Verjetno v parlamentu, a o tem ne odločam jaz,« je še dodal Golob.

Podrobneje o svojih političnih načrtih sicer ni želel govoriti. »Stranka Z.Dej je tista, ki ima kongres v sredo in tam bom kandidiral,« je potrdil naše poročanje. Vse ostalo pa naj bi najprej razkril članom Z.Dej. Navedel je, da se je že član stranke Z.Dej. »To je spoštovanje, da ne izvedo preko medijev, samo tako bom lahko jaz od njih pričakoval spoštovanje,« je pojasnil.

Kot smo že poročali, bo ta teden prevzel stranko Z.Dej, prek katere si želi – kot pravi v javnih nastopih – aktivirati ljudi, jih pozvati, naj se ne izogibajo več politiki, čeprav je ta trenutno res umazana. Tisti, ki so poklicno v politiki, si po njegovi oceni želijo, da takšna tudi ostane. Upa, da bodo ljudje spremenili svoj odnos do politike. Ali bodo njegovi pozivi padli na plodna tla, bo jasno že kmalu. Tudi sam se bo namreč srečal s prvim resnim izzivom, kakšne in koliko posameznikov bo prepričal, da mu sledijo v politiki – najprej na kandidacijsko listo za volitve v državni zbor. Prvi, pravzaprav najlažji korak ob vstopu v politiko, to je ustanovitev lastne stranke, bo z dogovorjenim prevzemom Z.Dej kar preskočil. Po naših informacijah so člani te stranke tudi že dobili vabilo za kongres, ki bo v sredo. V njem pa so tudi odstopne izjave Lebna in članov organov stranke.

Na možnost povezovanja z Golobom računajo tudi v novi stranki Lide Igorja Zorčiča in v Desusu, kjer se že pogovarjajo o sodelovanju v obliki skupne liste.

V strankah Koalicije ustavnega loka, s katerimi se je Golob pogovarjal predvsem o sodelovanju v obliki povolilnega sodelovanja, pa si od njega čim prej želijo videti program, s katerim namerava nastopiti na volitvah. Izpostavljajo tudi, da so t. i. novi obrazi doslej vodili v razočaranja.