Volivci iščejo novo upanje, zakaj?

V parlamentu se danes začenja predzadnja redna seja državnega zbora v tem sklicu. V strankarskih pripravah na volitve se v parlamentu ponavlja tudi zgodba neusklajenega delovanja na osi opozicija–koalicija. Predlog SAB Alenke Bratušek o skrajšanju plačila bolniške odsotnosti v breme delodajalca na 20 dni so namreč podprli poslanci SDS, NSi, Konkretno in poslanska skupina nepovezanih poslancev. Kaj kaže ta ad hoc koalicija? »Iz tega glasovanja ni mogoče sklepati, da bi bil Kul programsko nenaraven, zagotovo pa to kaže na raznolikost pogledov in s tem na izzive, ki jih bo moral premagovati tako Kul kot tudi vsi drugi akterji, ki prihajajo na politično prizorišče. Ta primer še dodatno potrjuje, da ne bo in ne more biti dovolj, da se stranke poenotijo zgolj o skupnem političnemu nasprotniku ali o tem, s katerimi strankami ne bodo sodelovale. Lahkotnost, s katero nekateri predsedniki strank naštevajo, s kom vse ne nameravajo sodelovati, ni dobra,« komentira Igor Zorčič, predsednik državnega zbora. Prvak stranke Lide je opozoril na škodljivo opitost zaradi javnomenjskih anket; koga je najbolj zadela?