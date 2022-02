Zakaj program v Sloveniji ni ključen za volilni izid

V nadaljevanju preberite:

Predsednik republike Borut Pahor, ki bo danes ob 13. uri razpisal volitve, je za Delo že napovedal, da bo ob tem opozoril tudi na »skrb vzbujajoče dejstvo«, da se 74 dni pred volitvami politična javnost zelo malo ukvarja s programi in načrtom reševanja prednostnih vprašanj. Za javnost so – kot kaže anketa Dela, ki jo je opravila Mediana – to predvsem zdravstveni sistem, socialna država in premagovanje revščine, pravna država, gospodarstvo ter starostniki oziroma dolgotrajna oskrba. Pa je odnos strank do teh tem nato tudi ključen pri izbiri volivcev na volilni dan?