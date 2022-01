Zmago lahko odnese že ena napaka

V nadaljevanju preberite:

Robert Golob je včeraj postal predsednik stranke Z.Dej, ki so jo preimenovali v Gibanje Svoboda. Volilni kongres bodo imeli marca in takrat bodo potrdili listo kandidatov. »Stranke Koalicije ustavnega loka so naši naravni zavezniki. O tem, ali bomo del te koalicije, pa je še prezgodaj govoriti,« je povedal. Zavrnil je oceno Janeza Janše, da gre pri njegovi stranki pravzaprav za popravni izpit Zorana Jankovića. »Ljudje imajo dovolj prepirov med politiki, nihče od nas ne vstopa vanjo, da bi se prepiral in se ukvarjal s tem, kdo si kaj misli o njem. To naj presodijo volivci,« je dodal. Kaj je trenutno mogoče napovedati glede Roberta Goloba in njegovega Gibanja Svoboda – bo še četrti v vrsti »mesij«?