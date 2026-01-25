2025 je bilo leto, ko se je poslovil priljubljeni skype – in ni bil edini

Lansko leto je prineslo konec AOL-ovega klicnega dostopa do interneta in domačega gumba na iphonu, poslovila se je priljubljena komercialna znamka rama.

S perspektive tehnologije in sorodnih storitev, ki so bile ukinjene, zastarele in odklopljene v minulem letu, je bilo leto 2025 precej mirno. Za primerjavo: leta 2022 smo izgubili nekaj velikih imen, kot so Applov prenosni predvajalnik glasbe ipod, Googlova oblačna igričarska storitev stadia in Microsoftov spletni brskalnik internet explorer. Zdelo se je, da je bilo lani manj odmevnih sloves ter več nostalgije in sprememb, ki nakazujejo širše trende. A leto 2025 kljub temu ni bilo povsem tiho: z vidika opaznega vpliva ali konca neke dobe vsekakor lahko omenimo nekaj dogodkov. Konec klicnega dostopa v ZDA Marsikdo se verjetno še spomni značilnega zvoka modema, ki se povezuje z internetom. Tisto piskanje in hreščanje sta bili sinonim za zgodnje dni spleta v 90. letih prejšnjega stoletja, ko ...