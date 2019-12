27 let od prvega SMS-sporočila

V Sloveniji smo prva SMS-sporočila pošiljali leta 1998, kar je omogočil Mobitel. FOTO: Marko Feist

Ko boste pisali naslednje SMS-sporočilo, se lahko spomnite, da je sploh prvo poslal inženirpred natanko 27 leti. Papworth je delal pri Vodafonu, SMS pa je poslal po računalniku svojemu direktorjuSporočilo je bilo kratko: »Vesel božič.« Resda vsebina sporočila nima veliko skupnega s 3. decembrom, a kljub temu je to prvi SMS v zgodovini. Jarvis mu ni mogel odgovoriti, saj njegov mobilni telefon ni imel te možnosti.SMS je sicer kratica za Short Message Service, kaj kmalu pa so kratka tekstovna sporočila postala precej priljubljena, sploh med mlajšimi.V Sloveniji smo prva SMS-sporočila pošiljali leta 1998, kar je omogočil Mobitel. Kmalu so SMS-sporočila postala celo bolj priljubljena od klicev, z razvojem tehnologije pa so se razvile tudi mobilne aplikacije za sporočila prek internetne povezave (whatsapp, viber, FB messenger …).