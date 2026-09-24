40 let mostu med laboratoriji in javnostjo

Konec septembra 1986 je v Delu izšla stran, naslovljena Znanje za razvoj. To je bila takrat prva priloga dnevnega časopisa, namenjena znanosti. Komuniciranje znanosti je danes – v času pospešenega znanstveno-tehnološkega razvoja, geopolitičnih in okoljskih sprememb – ena izmed pomembnejših nalog tako znanosti kot medijev, da osmislimo dogajanje, razbijamo strahove in opozarjamo na dezinformacije. Pred 40 leti se je čutila potreba po takšni prilogi, tako v samem mediju kot širše v družbi, je spomnila novinarka in urednica Silvestra Rogelj Petrič. Naslovi člankov in mnenj, objavljenih v prvi številki, držijo še danes: »Znanost ni tuja ali domača, pač pa le dobra ali slaba« ali »Samozadostnost nas potiska na obrobje«. Pri pripravljanju prvih številk se je ekipa po besedah prve urednice ...