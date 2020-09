5 izjemnih funkcij na novem Samsung Galaxy Note20 pametnem telefonu

Ujemite več z enim samim posnetkom

Naj vaša osebnost zasije na portretih

Deljenje internetne povezave s prijatelji



Poiščite najkakovostnejšo brezžično povezavo

Delite svojo najljubšo novo pesem s prijateljem

FOTO: Samsung

Prevzemite nadzor nad gledanjem videoposnetkov z Bixby asistentom

Te vam pomagajo izkoristiti vsak trenutek dneva. Od produktivnosti do še več zabave – novi Galaxy Note20 ponuja za vsakogar kaj.Verjetno že veste, da Galaxy Note20 ponuja osupljiv zaslon, tekočo sinhronizacijo z Microsoft orodji in nadgrajeno S Pen pisalo – a to ni vse, omogoča še veliko več.Za vas smo pripravili pet nasvetov, kako izkoristiti zmogljivosti Galaxy Note20 pametnega telefona, da bo vaša uporabniška izkušnja še boljša.Kamera Galaxy Note20 ima funkcijo, ki vam bo olajšala fotografiranje in snemanje. Funkcija Enkraten zajem je pravzaprav pošastno zmogljiva različica »burst« funkcije ustvarjanja več posnetkov hkrati. Zahvaljujoč revolucionarni umetni inteligenci lahko snemate do 15 sekund in pri tem ustvarite fotografije in posnetke, med katerimi boste zagotovo našli slog, ki najbolje ustreza trenutku – brez ponovnega snemanja.Nadgrajena funkcija Enkraten zajem pri Galaxy Note20 vam ne daje samo več možnosti za snemanje – omogoča vam tudi, da naredite več z ustvarjenimi posnetki. Dodana je funkcija za portrete, s katero boste lahko posneli profesionalne fotografije in celo izbrali barvo ozadja.Pozabite na deljenje gesla za brezžično povezavo s prijatelji. Galaxy Note20 bo na zahtevo omogočil dostop do vaše brezžične povezave za stike, ki jih imate shranjene v svojem telefonu.Galaxy Note20 pametni telefon omogoča lažje povezovanje z brezžičnim omrežjem v javnih prostorih – vedno bo našel najhitrejši in najstabilnejši signal. Prikazal vam bo tudi informacije o zahtevah za prijavo in kakovost povezave, tako da se boste lahko vsakič povezali z najvarnejšo povezavo.Nič ne poveže prijateljev bolj kot skupna ljubezen do glasbe. Galaxy Note20 pametni telefon bo olajšal skupno rabo glasbe z nadgrajeno Music Share funkcijo. Funkcija omogoča, da lahko s prijateljem glasbo iz enega telefona poslušata vsak na svojih Buds slušalkah.Galaxy Note20 omogoča večji nadzor nad izkušnjo gledanja videoposnetkov z Bixby glasovnim nadzorom. Medtem ko prek pametnega telefona gledate svojo najljubšo oddajo, lahko preprosto rečete Bixby asistentu, naj vsebino predvaja na televizorju in ta bo začel prenašati vsebino.Več informacij je na voljo na