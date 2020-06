FOTO:»5G prinaša večjo učinkovitost in nove priložnosti«

Ne le privrženci teorij zarot, vzpostavitev omrežja 5G je v zadnjih mesecih zaviral tudi novi koronavirus. S Histrom Zhangqinom, generalnim direktorjem Huawei Technologies za Slovenijo, smo se pogovarjali o njegovih pogledih na to omrežje, o Huaweievih načrtih v Sloveniji, o kitajskih in slovenskih ukrepih med epidemijo ter o vlogi, ki jo je pri tem odigrala digitalna tehnologija. »Tehnološka industrija je edina, ki ji koronska kriza ni mogla do živega,« je pred kratkim za Delovo Sobotno prilogo dejal beloruski spletni aktivist Jevgenij Morozov. Bi se strinjali s tem – ali tehnološki sektor res lagodneje preživlja krizno obdobje ...