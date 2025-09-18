  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Znanoteh

    6000 planetov, a noben tak kot Zemlja

    Pred 30 leti so odkrili prvi eksoplanet, do danes je številka narasla na 6000. A to je le drobec.
    Eksoplaneti ILUSTRACIJA: Goddard Space Flight Center  
    Galerija
    Eksoplaneti ILUSTRACIJA: Goddard Space Flight Center  
    S. S.
    18. 9. 2025 | 10:55
    18. 9. 2025 | 11:04
    A+A-

    Pred 30 leti – 6. oktobra 1995 – sta Michel Mayor in Didier Queloz odkrila planet 51 Pegasi b – to je bil prvi odkrit eksoplanet ali planet zunaj našega osončja, ki kroži okoli Soncu podobne zvezde. Leta 2019 sta bila astronoma za to odkritje nagrajena z Nobelovo nagrado.

    51 Pegasi b sicer velja za vročega Jupitra, torej je plinski velikan, svojo zvezdo obkroži vsake štiri dni, na njem pa se temperature gibljejo od 530 do 980 stopinj Celzija. Od Zemlje je oddaljen 51 svetlobnih let. Prvi eksoplanet okoli posebne zvezde, imenovane pulzar (zelo namagnetena, vrteča se nevtronska zvezda) je bil odkrit leta 1992.

    Iz ameriške vesoljske agencije Nasa so sporočili, da je v katalogu, v katerega svoja odkritja vpisujejo astronomi iz vsega sveta, danes 6000 planetov, ki so ob drugih zvezdah. Število spremlja Nasin Inštitut za znanost o eksoplanetah (NExScI) s sedežem v Pasadeni v Kaliforniji. Več kot 8000 nebesnih teles pa še proučujejo, da bi lahko potrdili, ali gre res za planet ali morda kakšno drugo vrsto nebesnega telesa. Raziskovalci menijo, da je planetov samo v naši galaksiji več milijard, tako da imajo še veliko dela, vendar pa je trenutna tehnologija še prešibka, da bi zaznali vse.

    Večino eksoplanetov je mogoče proučevati le posredno. Neposredno je bilo posnetih manj kot sto eksoplanetov, ker je večina planetov tako majhnih in odbijajo tako malo svetlobe, da se izgubijo v svetlobi svoje matične zvezde. Druge štiri metode odkrivanja planetov so posredne. Pri metodi tranzita na primer astronomi iščejo zvezde, ki jim za drobec časa pojenja svetloba, ko pred njo preleti planet. Da gre res za planet, in ne kaj drugega, je treba zvezdo dodatno opazovati, kar pa terja svoj čas. 

    image_alt
    Nenavadno odkritje: rjava pritlikavka Nesreča, stara več kot 10 milijard let

    A že iz podatkov posrednih metod lahko raziskovalci izluščijo nekatere njihove lastnosti: od velikost, temperatur na površju in sestave do tega, ali bi bili lahko primerni za razvoj življenja. Jasno je, da se planeti med seboj zelo razlikujejo, nekateri so vroči kot zvezde, drugi bi bili lahko bogati z vodo, tretji so plinski velikani … Obstajajo planeti velikosti Jupitra, ki krožijo bliže svoji matični zvezdi kot Merkur Soncu; planeti, ki krožijo okoli dveh zvezd, planeti, ki vandrajo po vesolju ali krožijo okoli mrtve zvezde, planeti, kjer so oblaki iz dragih kamnov.

    »Korak za korakom, od odkritja do opisa, so Nasine odprave poskušale odgovoriti na temeljno vprašanje: Ali smo sami?« je komentiral Shawn Domagal-Goldman, vršilec dolžnosti direktorja oddelka za astrofiziko pri Nasi.

    »Vsak odkrit planet nam daje informacije o pogojih, v katerih se lahko oblikujejo planeti, in na koncu tudi o tem, kako pogosti so planeti, podobni Zemlji, in kje jih moramo iskati,« je povedala Dawn Gelino, vodja Nasinega programa za raziskovanje eksoplanetov pri Laboratoriju za reaktivni pogon (JPL). »Če hočemo ugotoviti, ali smo sami v vesolju, je vse to znanje bistveno,« je dodala.

    V katalogu je, denimo, 2035 planetov, ki so podobni Neptunu, kar pomeni, da so podobno veliki kot Neptun ali Uran. Planete astronomi pogosto opisujejo z značilnostmi oziroma velikostmi, ki so nam znane iz našega osončja. Takšni »Neptunski« planeti so pogosto ledeni orjaki, potem so tu plinski velikani, kakršen je Jupiter. V katalogu jih je 1984.

    Največ prahu vedno dvignejo odkritja planetov, ki jih opisujejo, da so podobni Zemlji ali da so »Superzemlje«. Ta oznaka pomeni le, da so nekoliko večji od našega, a manjši od Neptuna. Podobnost z Zemljo se lahko pogosto konča pri tem, da so skalnati in podobne velikosti. Za zdaj astronomi še niso odkrili planeta, ki bi bil takšen kot Zemlja in o katerem bi lahko trdili, da je na njem življenje. A vesolje je veliko.

    Sorodni članki

    Novice  |  Znanoteh
    Vesolje

    Tretji medzvezdni obiskovalec je hitrejši, večji in starejši

    Po trenutnih opazovanjih komet 3I/Atlas izvira iz debelega diska Galaksije. Ocenjuje se, da je starejši od Osončja.
    Saša Senica 7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Astronomija

    Prvič posneli rojevanje novega osončja

    Za opazovanje sistema okoli mlade zvezde HOPS-315 so uporabili teleskop Alma in vesoljski teleskop James Webb.
    19. 7. 2025 | 08:56
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    James Webb

    Mačja taca za tretjo obletnico

    Z visoko ločljivostjo Webb prikazuje doslej nevidne strukturne podrobnosti in značilnosti meglice, oddaljene 4000 svetlobnih let.
    12. 7. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Peter Mlakar

    Dokaz za obstoj Boga

    Knjiga O neskončnem je gotovo ena bolj nenavadnih izdaj v zadnjem času.
    Mirt Bezlaj 16. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Če tehtate o upokojitvi, bo ugodneje decembra ali januarja?

    Pogoj starosti se bo začel zviševati leta 2028. Zimski dodatek naj bi nadomestil, kar bodo upokojenci izgubili z novo formulo usklajevanja.
    Barbara Hočevar 16. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Genocid v Gazi

    Nataša Pirc Musar z ostrim sporočilom za ZDA na generalni skupščini OZN

    Slovenska predsednica bo na generalni skupščini OZN kritična do ameriških sankcij zoper sodnike ICC
    Uroš Esih 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Robert Shillman

    Kdo je glavni financer desnega gibanja, ki privablja stotisoče ljudi

    Britanci v ameriških zvezdnikih vidijo navdih, Američani pa v britanskih aktivistih dokaz, da je njihov boj del širšega globalnega gibanja.
    Pija Kapitanovič 17. 9. 2025 | 07:07
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostni razvoj

    Trajnostno poslovanje ni le enkraten projekt

    V podjetjih trajnostni proces zahteva zmožnost prilagajanja hitrim spremembam in transparentno komunikacijo.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Razbremenitev podjetij

    Podjetja si želijo čim manj zapletenih pravil

    Cilj digitalnega svežnja je zmanjšanje upravnega bremena za vsaj 25 odstotkov za vsa podjetja ter za vsaj 35 odstotkov za mala in srednja podjetja.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dodatno zdravstveno zavarovanje

    Pacient v stiski ne sme ostati sam

    Dolgi čakalni roki, nerazumevanje navodil in digitalne ovire otežujejo manevriranje po zdravstvenem sistemu.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vlaga v stanovanju

    Ureditev prezračevanja naj bo del energetske prenove

    Po energetski sanaciji, pri menjavi oken, izolaciji strehe in fasade naravne izmenjave zraka ni več.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    eksoplanetplanetNasavesoljeOsončjeJupiter

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Znanoteh
    Eksoplaneti

    6000 planetov, a noben tak kot Zemlja

    Pred 30 leti so odkrili prvi eksoplanet, do danes je številka narasla na 6000. A to je le drobec.
    18. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Wiesn

    Oktoberfest: Letos bo za liter piva treba odšteti skoraj 16 evrov

    Letos bodo cene piva spet rekordne. Cena za liter piva se bo gibala med 14,50 in 15,80 evra, dražje bodo tudi brezalkoholne pijače.
    18. 9. 2025 | 10:51
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kapetanovih 500 tekem

    Jan Oblak: Velika številka, a po porazu ni tako pomembna

    Kapetan madridskega Atletica in slovenske nogometne reprezentance še vedno sanja o tem, da bo z rdeče-belimi osvojil ligo prvakov.
    18. 9. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Jurij Tepeš: To se redko dogaja

    V Predazzu danes prvi skakalni tekmi na generalki za zimske olimpijske igre 2026. V Italiji tudi 18 Slovencev.
    Miha Šimnovec 18. 9. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Moda

    Kdo je ženska, ki je v Ljubljani obudila kultno veleblagovnico Nama

    Modni slog Ljubljančank in Ljubljančanov bo od zdaj naprej tudi v rokah podjetne Italijanke.
    Daša Mavrič 18. 9. 2025 | 10:35
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kapetanovih 500 tekem

    Jan Oblak: Velika številka, a po porazu ni tako pomembna

    Kapetan madridskega Atletica in slovenske nogometne reprezentance še vedno sanja o tem, da bo z rdeče-belimi osvojil ligo prvakov.
    18. 9. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Jurij Tepeš: To se redko dogaja

    V Predazzu danes prvi skakalni tekmi na generalki za zimske olimpijske igre 2026. V Italiji tudi 18 Slovencev.
    Miha Šimnovec 18. 9. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Moda

    Kdo je ženska, ki je v Ljubljani obudila kultno veleblagovnico Nama

    Modni slog Ljubljančank in Ljubljančanov bo od zdaj naprej tudi v rokah podjetne Italijanke.
    Daša Mavrič 18. 9. 2025 | 10:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    BTC Logistični center širi zmogljivosti in gradi logistiko prihodnosti

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Se bodo slabši ekonomski učinki začeli kazati tudi v Sloveniji?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj chefi prisegajo na meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo