Kitajci razvili prvi »univerzalni« 6G čip, ki je do pet tisočkrat hitrejši

Kitajski znanstveniki so razvili prvi »vsefrekvenčni« 6G čip na svetu, ki bi lahko po poročanju časnika SCMP korenito spremenil brezžično komunikacijo in pomagal premostiti digitalni razkorak med podeželskimi in mestnimi skupnostmi.

Tehnologija, katere podrobnosti so bile objavljene v ugledni znanstveni reviji Nature, je sposobna zagotavljati mobilne internetne hitrosti nad 100 gigabitov na sekundo (Gbps) po celotnem brezžičnem spektru, vključno s frekvenčnimi pasovi, ki se uporabljajo na oddaljenih območjih.

V praksi to pomeni, da bi bilo mogoče 50-gigabajtni film visoke ločljivosti 8K prenesti v nekaj sekundah. S tem se po navedbah SCMP odpirajo številne komercialne in izobraževalne priložnosti za prebivalce na odročnih območjih, kjer je dostop do hitrega interneta omejen.

Tehnologija omogoča mobilne internetne hitrosti nad 100 gigabitov na sekundo (Gbps). FOTO: Go Nakamura/Reuters

Hitrost bi lahko bila tudi do pet tisočkrat večja od trenutnih hitrosti, ki so na voljo na podeželju v Združenih državah.

Premostitev »frekvenčne vrzeli«

Tradicionalna elektronska strojna oprema lahko deluje le znotraj enega frekvenčnega pasu, saj naprave za različne pasove temeljijo na različnih pravilih oblikovanja, strukturnih shemah in sistemih materialov, zaradi česar je delovanje med pasovi izjemno zahtevno.

Kot poroča časnik Global Times, so raziskovalci s pekinške univerze v sodelovanju z mestno univerzo v Hongkongu razvili »ultraširokopasovni optoelektronski fuzijski brezžični oddajno-sprejemni mehanizem«, da bi premostili to »frekvenčno vrzel«.

Med zanimivostmi so taksiji brez voznika in roboti za dostavo v hotelih. FOTO: Hector Retamal/AFP

Z uporabo naprednih fotonskih materialov iz tankega filma litijevega niobata in nove arhitekture so uspešno razvili integriran čip, ki omogoča pretvorbo širokopasovnih brezžičnih in optičnih signalov.

Eksperimentalna potrditev po poročanju časnika Global Times kaže, da lahko sistem, ki temelji na inovativnem čipu, doseže izjemno visoke hitrosti brezžičnega prenosa, ki presegajo 120 Gbps, kar ustreza zahtevam za vrhunske hitrosti komunikacije 6G.

Temelj za omrežja prihodnosti in tehnološki turizem

Ta čip naj bi po besedah profesorja Wang Xingjuna, ki jih navaja Science and Technology Daily, postavil strojne temelje za tako imenovana »omrežja, ki temeljijo na umetni inteligenci«.

Nova tehnologija obljublja revolucijo v brezžični komunikaciji. FOTO: Bruna Casas/Reuters

Z vgrajenimi algoritmi lahko dinamično prilagaja komunikacijske parametre za prilagajanje kompleksnim elektromagnetnim okoljem.

Ta in podobni tehnološki preboji pa ne spreminjajo le tehnološkega, ampak tudi družbeno pokrajino. Kot piše SCMP, Kitajska doživlja val tako imenovanega »tehnološkega turizma«.

Kitajska doživlja val tako imenovanega »tehnološkega turizma«, ki ga poganjajo predvsem družbena omrežja. FOTO: Tingshu Wang/Reuters

Gre za trend, ki ga poganjajo družbena omrežja, kjer obiskovalci priletijo v državo posebej zato, da bi si ogledali njeno napredno tehnologijo in urbano krajino, od taksijev brez voznika do robotov za dostavo v hotelih. »Zdi se super impresivno – Kitajska je videti futuristično,« je za časnik dejal Marc Guyon, francoski državljan s sedežem v Hongkongu.

Medtem ko Kitajska kaže svojo tehnološko moč, se tekma za prevlado v prihodnosti zaostruje.

Indijski premier Narendra Modi je napovedal, da bo Indija do konca leta 2025 dobila svoj prvi doma narejen polprevodniški čip. FOTO: Kazuhiro Nogi/AFP

Kot poroča indijski Livemint, je indijski premier Narendra Modi napovedal, da bo Indija do konca leta 2025 dobila svoj prvi doma narejen polprevodniški čip in da si pospešeno prizadevajo za razvoj omrežja 6G, narejenega v Indiji.