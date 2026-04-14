    Predstavitvena informacija  |   Znanoteh

    90 % Slovencev dostopa do interneta s telefonom

    Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
    Promo Delo
    14. 4. 2026 | 13:21
    8:05
    A+A-

    Poglejte, kaj pravi statistika. V marsikaterem domu so popoldnevi danes videti precej drugače kot pred nekaj leti. V dnevni sobi nekdo gleda risanke, v drugi sobi nekdo igra igrico, eden od staršev si zvečer prižge serijo na zahtevo, drugi pa vmes še nekaj preveri na telefonu. V ozadju delujejo še pametna televizija, zvočnik ali katera druga povezana naprava. Družinski dom ni več prostor enega zaslona in ene navade, ampak prostor, kjer se prepletajo različni ritmi, interesi, generacije in vse več pametnih naprav. Temu pritrjujejo tudi podatki.

    To pomeni, da domača povezljivost že dolgo ni več vezana le na računalnik ali en sam televizor, ampak na celo vrsto naprav, ki jih uporabljamo hkrati in za različne namene.

    V Sloveniji do interneta dostopa približno 9 od 10 prebivalcev z mobilnim telefonom, manj – približno polovica – s prenosnikom, 30 % pa tudi z drugimi napravami, kot so pametne televizije, igralne konzole in podobno.

    Televizija ni izginila, le gledamo jo drugače

    Televizija ob tem ni izginila, kot se je napovedovalo pred leti, ampak se je predvsem spremenil način, kako jo spremljamo. Danes je čisto običajno, da se v istem gospodinjstvu prepletajo klasično spremljanje programa, ogled za nazaj in pretočne vsebine.

    Po statističnih podatkih za Slovenijo je v 1. četrtletju 2024 54 % prebivalcev gledalo TV-programe v živo ali z zamikom prek interneta, 37 % pa je uporabljalo pretočne storitve za filme in serije. Med mladimi, starimi od 16 do 24 let, je ta delež dosegel kar 69 %, kar lepo kaže, kako močno so se navade gledanja v zadnjih letih razpršile.

    Prav zato družine danes ne razmišljajo več le o tem, koliko programov imajo na voljo, ampak predvsem o tem, ali lahko vsak član gospodinjstva hitro najde vsebino zase. Pri otrocih so pomembni risanke in mladinski programi, pri starših šport, filmi, serije, novice ali domače razvedrilo.

    Tudi pri T-2 med najbolj gledanimi otroškimi programi izstopata OTO in Minimax, med širše gledanimi vsebinami pa športni prenosi (na primer Planica), praznični program ter domače serije in razvedrilo. To dobro odraža realnost številnih domov: ena družina, več različnih pričakovanj.

    In prav raznolikost potreb je danes za številna gospodinjstva največji izziv. Otroci želijo preprosto in hitro dostopne vsebine, najstniki pogosto pričakujejo zanesljivo povezavo za gaming in streaming, odrasli pa si želijo stabilne televizijske in internetne izkušnje brez prekinitev. Dober družinski paket zato ni več samo seštevek televizijskih programov in hitrosti interneta, temveč predvsem odgovor na vprašanje, kako dobro zna podpreti vsakdan vseh članov gospodinjstva.

    Starševski nadzor postaja del vsakdanjega digitalnega miru

    Pomemben del tega vsakdana je tudi občutek varnosti. Digitalno okolje doma je danes veliko bolj odprto kot nekoč, zato ni presenetljivo, da starši vse pogosteje posegajo po možnostih nadzora in omejevanja vsebin.

    Po podatkih T-2 starševski nadzor uporablja kar 48 % staršev. To ni več posebna funkcija za previdne uporabnike, ampak vse običajnejši del družinskega digitalnega okolja.

    Ne gre le za omejevanje, ampak predvsem za več preglednosti, lažje postavljanje pravil in nekaj več miru pri vsakdanji uporabi naprav. Za številne starše je pomembno, da lahko lažje nadzirajo, kaj otroci spremljajo in koliko svobode imajo pri uporabi digitalnih vsebin.

    Tudi gaming in pametni dom sta danes del družinske resničnosti

    Tudi gaming ni več neka obrobna dejavnost, ki bi zanimala le ozek krog uporabnikov. V številnih družinah je postal del vsakdana, predvsem pri mlajših članih gospodinjstva. Ob tem pa ne gre le za hitrost, ampak za odzivnost in stabilnost povezave. Starši si običajno ne želijo, da bi ob eni spletni igri začela pešati povezava še pri televiziji, delu od doma ali drugih napravah.

    Podobno velja za pametni dom. Ko so v omrežje vključeni še pametna televizija, zvočniki, kamere ali druge povezane naprave, postane jasno, da sodobna družina ne potrebuje le interneta, ampak premišljeno urejeno domačo povezljivost.

    Hiter internet danes pomeni predvsem zanesljivost

    Hiter internet tako danes ni več luksuz, ampak osnova domače infrastrukture. Družinski dom je pogosto povezan s telefoni, prenosniki, pametnimi televizijami, igralnimi konzolami, zvočniki in drugimi pametnimi napravami, zato ni pomembna samo oglaševana hitrost, ampak tudi stabilnost povezave in pokritost po celotnem domu. Še posebej v večjih stanovanjih ali hišah se hitro pokaže, da močan signal v eni sobi ne pomeni nujno tudi dobre uporabniške izkušnje v vseh drugih.

    Tu postajata še posebej pomembni optična povezava in dobra razporeditev omrežja po domu. Za gospodinjstva, v katerih je hkrati povezanih več uporabnikov in več naprav, je smiselna rešitev tista, ki omogoča dovolj zmogljivo osnovo in enakomerno pokritost tudi tam, kjer navaden usmerjevalnik pogosto ne zadošča. Mesh sistem je v takšnih primerih logična nadgradnja, saj pomaga, da povezava ostane zanesljiva tudi v prostorih, kjer signal sicer hitro oslabi.

    Kaj danes pomeni dober družinski paket

    Ko vse našteto postavimo skupaj, postane jasno, da dober družinski paket danes pomeni precej več kot le seznam programov in številko pri hitrosti interneta. Pomeni kombinacijo vsebin za različne generacije, možnost starševskega nadzora, zanesljivo optično povezavo in dobro pokritost doma, ki podpira vsakdan več uporabnikov hkrati. Prav v tej točki pridejo do izraza rešitve, ki znajo televizijo, internet in uporabniško izkušnjo povezati v eno smiselno celoto.

    Dober paket za družino danes praviloma vključuje:

    • širok nabor programov za različne generacije,
    • otroške vsebine,
    • možnost starševskega nadzora,
    • hitro in stabilno povezavo,
    • dobro pokritost doma tudi v večjih prostorih,
    • dovolj zmogljivo omrežje za streaming, gaming in pametne naprave.


    ​T-2 je pri tem eden od ponudnikov, ki družinam omogoča prav takšno kombinacijo: širok nabor programov, otroške vsebine, možnost starševskega nadzora ter hitro in stabilno povezljivost, ki jo je mogoče nadgraditi tudi z mesh sistemom za boljšo pokritost doma. Za družine, ki želijo, da vse od risank in športa do pametnih naprav in gaminga deluje čim bolj brezhibno, je to lahko zelo praktična izbira.

    Če doma uporabljate več zaslonov, spremljate različne vsebine in želite stabilno povezavo v vsakem kotičku doma, se zato splača izbrati paket, ki te potrebe združuje v eni rešitvi.

    Preverite prilagodljive T-2 pakete in izberite rešitev, ki najbolj ustreza ritmu vašega doma.

    Naročnik oglasne vsebine je T-2

