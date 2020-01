Abstraktno satelitsko slikarstvo

20 kvadratnih

kilometrov

meri

posamezna

kvadratna

kmetijska

površina

sentinel 2 Foto Esa

Kot abstraktno slikarsko platno je videti fotografija satelita Sentinel 2, v resnici pa prikazuje kmetijsko območje v bolivijskemki so ga začeli obdelovati po tem, ko so izkrčili suhi tropski pragozd. Izsekavanje je postalo še posebej intenzivno v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so tja zaradi planske kmetijske politike načrtno naselili ljudi z Altiplana, andske visoke planote.Zemlja je na tem območju zaradi pretežno ravninske pokrajine, nizke nadmorske višine in obilnih padavin primerna za obdelovanje in kmetom v enem letu omogoča dva pridelka. Izsekavanje gozda, značilno za ta predel Bolivije, ustvari kmetijske površine, ki oblikujejo pravi barvni kolaž. Posamezna kvadratna kmetijska površina meri približno 20 kvadratnih kilometrov, nasredini, na stičišču polj, pa so vasi, kjer živijo kmetje, večina premore cerkev, šolo in nogometno igrišče. Vasi povezuje mreža cest, ki so speljane med »polji kvadratov«, te pa sekajo potoki in manjše reke. Ozka podolgovata polja na vrhu fotografije so najverjetneje nasadi soje.Sentinel 2 je del programa Copernicus evropske vesoljske agencije. Namen misije je sistematično fotografiranje zemeljskega površja v visoki ločljivosti, ki omogoča razločevanje do 10 metrov velikih predmetov. Nalogo opravljata dva satelita – dvojčka Sentinel 2A in Sentinel 2B. Poleg zagotavljanja podpore kmetijskemu sektorju s podatki je cilj tudi pomoč pri parceliranju, naravnih nesrečah in ocenjevanju kakovosti voda. Pričujočo fotografijo sicer sestavljajo trije posnetki: prvi, v rdečem spektru, je bil posnet 8. aprila 2019, drugi, v zeleni barvi, je nastal 22. junija, zadnjega, v modri barvi, pa je satelit posnel 5. septembra.