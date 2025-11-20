Adam Grant: Perfekcionizem lahko duši inovativnost

Adam Grant (letnik 1981) je organizacijski psiholog in profesor na Whartonovi poslovni šoli pri Univerzi v Pensilvaniji. Osredotoča se na razumevanje organizacije dela ter človeškega potenciala in motivacije. S svojim znanjem svetuje svetovnim voditeljem, podjetjem in akademskim skupnostim. Minuli teden se je mudil v Sloveniji, kjer je med drugim predaval na Ekonomski fakulteti in Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Prof. Grant je pred dnevi tudi uradno postal gostujoči profesor na Ekonomski fakulteti UL, kar pomeni, da bo s fakulteto še tesneje povezan tudi prek izobraževanja študentov in sodelovanja z raziskovalci ter strokovnjaki iz gospodarstva. »To je izjemna pridobitev za fakulteto, akademski prostor in širšo poslovno skupnost v Sloveniji, saj prinaša neposreden stik z vrhunskim znanjem in svetovnimi trendi na področju vodenja in organizacijske kulture,« so poudarili na fakulteti.

Je avtor petih mednarodnih knjižnih uspešnic, prevedenih v 35 jezikov; dve sta izšli tudi v slovenščini, in sicer Premisli še enkrat in Skriti potenciali. Reviji Thinkers50 in Fortune sta raziskovalca in svetovalca uvrstili med najvplivnejše mislece sodobnega časa.

V pogovoru smo se dotaknili mehkih veščin, nujno potrebnih za uspešno kariero, vpliva umetne inteligence ter izgube motivacije zaradi preobremenitev sodobnega sveta.