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    Afera Flock ali kako smo vseskozi na očeh nadzornih kamer

    Afere okoli kontroverznega severnoameriškega podjetja Flock kažejo na nevarnosti zasebnih omrežij nadzora.
    Tehnično ne gre za klasične nadzorne kamere, temveč samodejne bralnike avtomobilskih registrskih tablic. FOTO: Brian Snyder/Reuters
    Galerija
    Tehnično ne gre za klasične nadzorne kamere, temveč samodejne bralnike avtomobilskih registrskih tablic. FOTO: Brian Snyder/Reuters
    Jurij Kristan
    31. 8. 2026 | 08:15
    11:12
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Na zasedanju mestnega sveta v kalifornijskem San Diegu sredi avgusta je na govorniški oder prikorakal Darth Vader. Pohvalil je nedavno odločitev mestnega sveta, da podaljša pogodbo o sodelovanju z družbo Flock Safety, ki upravlja omrežje nadzornih kamer, in dodal: »Cesar je zagovornik Flocka. Njegove tehnologije moramo še naprej izrabljati za nadzorovanje odporniške zalege na igriščih, bazenih in v telovadnicah!« Seveda se v dvorani ni pojavil pravi Darth Vader, sloviti zlikovec iz Vojne zvezd, temveč je šlo za performans lokalnega didžeja in aktivista Anthonyja Ralphsa, ki je želel na ta način slikovito poudariti, da so omrežja kamer lahko sila hvaležno orodje v rokah avtoritarnih akterjev. Videoposnetek dogodka se je hitro razširil po spletu, a je v celotni sliki v resnici eden manj ...

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    ZDApolicijaFlock Safetytehnologijanadzorne kamere

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

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