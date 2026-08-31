Afera Flock ali kako smo vseskozi na očeh nadzornih kamer

Na zasedanju mestnega sveta v kalifornijskem San Diegu sredi avgusta je na govorniški oder prikorakal Darth Vader. Pohvalil je nedavno odločitev mestnega sveta, da podaljša pogodbo o sodelovanju z družbo Flock Safety, ki upravlja omrežje nadzornih kamer, in dodal: »Cesar je zagovornik Flocka. Njegove tehnologije moramo še naprej izrabljati za nadzorovanje odporniške zalege na igriščih, bazenih in v telovadnicah!« Seveda se v dvorani ni pojavil pravi Darth Vader, sloviti zlikovec iz Vojne zvezd, temveč je šlo za performans lokalnega didžeja in aktivista Anthonyja Ralphsa, ki je želel na ta način slikovito poudariti, da so omrežja kamer lahko sila hvaležno orodje v rokah avtoritarnih akterjev. Videoposnetek dogodka se je hitro razširil po spletu, a je v celotni sliki v resnici eden manj ...