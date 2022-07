Aktivni možgani ostanejo živi

Dr. Bruno Giordani, specialist klinične psihologije na univerzi v Michiganu, se že vrsto let posveča alzheimerjevi bolezni. Nedavno je gostoval na poletni šoli na temo nevroznanosti in gibanja, ki jo je v Piranu organiziral inštitut za kineziološke raziskave pri Znanstveno-raziskovalnem središču Koper.

»Že v nekaj desetletjih bodo na svetu prevladovali starejši nad mlajšimi. V ZDA so v preteklosti za raziskave alzheimerjeve bolezni namenili več kot pol manj denarja kot pa za raziskovanje srčnih bolezni in raka. Že po letu 2000 se je izkazalo, da število alzheimerjevih bolnikov med vsemi najbolj narašča, a se je šele pred nedavnim končno sprostilo bistveno več denarja za te raziskave. Do leta 2050 pričakujemo, da bo število pacientov z alzheimerjevo boleznijo doseglo vrh, zato moramo razmišljati o tem, kako jim bomo lahko prilagodili razmere za življenje.«